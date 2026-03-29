Николай Осипов: «Нам задонатили 4 тысячи рублей? Значит призовой фонд НаПике будет 2 миллиона и 4 тысячи рублей»

Николай Осипов: призовой фонд НаПике будет 2 миллиона и 4 тысячи рублей.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о механике донатов на стримах НаПике .

«Мы не смогли реализовать механику определения того, в чью сторону происходят донаты. Идея классная, и мы ее реализуем.

Нам задонатили 4 тысячи рублей? Значит призовой фонд будет 2 миллиона и 4 тысячи рублей, ничего страшного. Сама механика весьма хороша», – сказал Осипов.