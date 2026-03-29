«Местами «Барселона» курила в сторонке». Эдамс про выход 2Drots в финал НаПике

Хавбек 2Drots Эдамс высказался после выхода его команды в финал НаПике.

2Drots вышли в финал НаПике, обыграв Lit Energy в серии буллитов (12:10, 3:2 Б ). Во вторых полуфиналах «Амкал» встречается со СКА.

«С выходом в финал, коллеги! Прокували, проковыряли, собрались, отобрались, потерпели, изуродовали футбол местами, местами «Барселона» курила в сторонке!» – написал Эд.