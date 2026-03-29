Некит: «За красно-черных засранцев я никогда болеть не буду, но дерби в финале все хотят!»

Некит: за красно-черных засранцев болеть не буду, но дерби в финале все хотят.

Президент 2Drots Некит рассказал, кого он хотел бы увидеть в финале НаПике.

2Drots вышли в финал НаПике , обыграв Lit Energy в серии буллитов (12:10, 3:2 Б ). Во вторых полуфиналах «Амкал » встретится со СКА.

«За красно-черных засранцев я никогда болеть не буду, но дерби в финале все хотят!», – сказал Некит.