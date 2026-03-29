Кузя об интересе от Prime Squad: «Не верю в аренды в медиафутболе. Если и уходить из «Амкала», то навсегда»

Дмитрий Кузькин: не верю в аренды в медиафутболе.

Защитник «Амкала» Дмитрий Кузькин высказался об интересе к нему со стороны Prime Squad.

«Я, к сожалению или к счастью, не верю в свой трансфер в Prime Squad и, в целом, в аренды в медиафутболе. Из «Амкала» уйти можно всегда, а вот вернуться, думаю, никогда. Пока я еще в состоянии доказать, что могу помогать «Амкалу », могу выходить в стартовом составе, а там уже тренер решит.

Сижу под Оле уже два года? Такая судьба. К сожалению, ничего сделать не могу. Я изо всех сил стараюсь, но тренерский штаб так решил. Я очень хочу играть, но если уйду из «Амкала», то сто процентов не вернусь. Если уходить из «Амкала», то навсегда», – сказал защитник «Амкала».