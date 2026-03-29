  • Стример Бустер – Джонсу: «Я всегда играл за тебя в UFC». Джон ответил: «Ты читер, потому что это лучший персонаж в игре»
Стример Бустер и экс-чемпион UFC Джон Джонс пообщались на IBA Bare Knuckle 4.

Бустер: «Привет! Меня зовут Слава. Я всегда играл за тебя в UFC».

Джон Джонс: «Ты читер, потому что это лучший персонаж в игре».

Бустер: «Ты реально лучший. Ты легенда!»

Джонс: «Спасибо, бро!»

Напомним, Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в полуфинале НаПике. На канал стримера на твиче подписано более 4,8 млн человек.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Бустера
Материалы по теме
Джон Джонс пообщался со стримером Бустером: играет в Battlefield 6 и знает мем 6-7
вчера, 18:53Киберспорт
Рекомендуем
Главные новости
Президент «Амкала» Герман о поражении от «Краснодара»: «Мы и не должны обыгрывать команды РПЛ, потому что они выше уровнем. Хочется сыграть осенью, когда мы на ходу»
сегодня, 11:34
2Drots против Lit Energy в ответном полуфинале НаПике, «Амкал» сразится со СКА в первой игре
сегодня, 08:25
Егоров об интересе к матчу «Амкала» и «Краснодара»: «Зажрались, что ли? Неужели такие игры больше не цепляют аудиторию?»
вчера, 20:41
Кривцов об играх с медиаклубами: «Игра за сборную – это более значимый уровень. Но если не попадаешь в нее, то матч с «Амкалом» тоже дает очень много»
вчера, 20:28
«Амкал» – позор российского футбола!» Юный фанат «Краснодара» скандировал издевательскую кричалку после 4:0
вчера, 18:28Видео
«Краснодар» выиграл 3 из 4 матчей против медиаклубов с общим счетом 16:5. «Быки» сравнялись с «Динамо» по числу матчей против медиакоманд
вчера, 18:02
«Краснодар» разгромил «Амкал» – 4:0. «Быки» выиграли оба матча с общим счетом 10:1
вчера, 15:53
«Нокаут Альдо от Конора – величайший удар в истории ММА, возможно. Без Макгрегора Хабиб не стал бы суперзвездой». Гаджиев об ирландце
вчера, 11:05Видео
Дьяков о сборной против Никарагуа: «Большинство игроков вообще не должны вызываться. Приглашаем троих нападающих, из которых не все выходят в клубах»
вчера, 10:22
Глава Медиалиги Осипов: «На YouTube никогда не смотрели медиаспорт столько, как смотрели МФЛ – один матч собрал 270 тысяч просмотров единовременно»
27 марта, 19:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Из-за правил Медиалиги мы проиграли». Куз из «Амкала» отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний – «быки» забили с подбора
42 минуты назадВидео
Генич сравнил футболистов РПЛ с игроками ФК «10»: «Мусагалиев – это Файзуллаев, Кутуз – чисто Соболев»
сегодня, 10:20
Галицкий присутствует на товарищеском матче «Краснодар» – «Амкал»
вчера, 14:30Фото
Кириченко об игре сборной России с молодежью Мали: «А что, играть со сборной Медиалиги?»
27 марта, 17:03
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
24 марта, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
Рекомендуем