Стример Бустер – Джонсу: «Я всегда играл за тебя в UFC». Джон ответил: «Ты читер, потому что это лучший персонаж в игре»
Стример Бустер и экс-чемпион UFC Джон Джонс пообщались на IBA Bare Knuckle 4.
Стример Бустер и экс-чемпион UFC Джон Джонс пообщались на турнире IBA Bare Knuckle 4.
Бустер: «Привет! Меня зовут Слава. Я всегда играл за тебя в UFC».
Джон Джонс: «Ты читер, потому что это лучший персонаж в игре».
Бустер: «Ты реально лучший. Ты легенда!»
Джонс: «Спасибо, бро!»
Напомним, Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в полуфинале НаПике. На канал стримера на твиче подписано более 4,8 млн человек.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Бустера
