Стример Бустер – Джонсу: «Я всегда играл за тебя в UFC». Джон ответил: «Ты читер, потому что это лучший персонаж в игре»

Стример Бустер и экс-чемпион UFC Джон Джонс пообщались на IBA Bare Knuckle 4.

Бустер : «Привет! Меня зовут Слава. Я всегда играл за тебя в UFC».

Джон Джонс : «Ты читер, потому что это лучший персонаж в игре».

Бустер : «Ты реально лучший. Ты легенда!»

Джонс : «Спасибо, бро!»

Напомним, Бустер сыграет за «Амкал » против СКА рэпера Басты в полуфинале НаПике . На канал стримера на твиче подписано более 4,8 млн человек.