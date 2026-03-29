«Из-за правил Медиалиги мы проиграли». Куз из «Амкала» отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний – «быки» забили с подбора
Форвард «Амкала» Дамир Трегулов рассказал, что хавбек клуба Артем Кузин отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний.
«Ушак [вратарь «Амкала»] отбивает пенальти, и Куз такой: «Да! Красава!». Потом поворачивается и смотрит на добивание. Подходит ко мне и говорит: «###, я забыл, что тут не Медиалига».
Из-за правил МФЛ мы проиграли «Краснодару». Это был решающий момент матча», – сказал Трегулов.
При счете 0:3 на 84-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Андрей Полевой не реализовал пенальти, но забил гол на добивании.
Напомним, «Краснодар» разгромил «Амкал» – 4:0. В марте 2025 года «быки» уже играли с «Амкалом» и тогда разгромили соперника со счетом 6:1.
Играют в какую-то шляпу - фэнтези-футбол для альтернативно одарённых.
Да что, чёрт возьми, такое он несёт?