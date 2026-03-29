«Из-за правил Медиалиги мы проиграли». Куз из «Амкала» отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний – «быки» забили с подбора

Кузин отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара», так как в МФЛ нет добиваний.

Форвард «Амкала» Дамир Трегулов рассказал, что хавбек клуба Артем Кузин отпраздновал сэйв после пенальти «Краснодара », так как в МФЛ нет добиваний.

«Ушак [вратарь «Амкала »] отбивает пенальти, и Куз такой: «Да! Красава!». Потом поворачивается и смотрит на добивание. Подходит ко мне и говорит: «###, я забыл, что тут не Медиалига ».

Из-за правил МФЛ мы проиграли «Краснодару». Это был решающий момент матча», – сказал Трегулов.

При счете 0:3 на 84-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Андрей Полевой не реализовал пенальти, но забил гол на добивании.

Напомним, «Краснодар» разгромил «Амкал» – 4:0. В марте 2025 года «быки» уже играли с «Амкалом» и тогда разгромили соперника со счетом 6:1.

