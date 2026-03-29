Герман: мы и не должны обыгрывать команды РПЛ, потому что они выше уровнем.

Президент «Амкала » Герман Эль Класико считает, что медиакоманды не должны обыгрывать клубы РПЛ .

– Медиаклубы не обыгрывают команды РПЛ уже почти полтора года. Профессионалы стали к вам серьезнее относиться?

– Мы и не должны выигрывать, потому что клубы РПЛ выше уровнем.

Если мы говорим о возможности зацепиться за результат, то, конечно, хотелось бы сыграть в паузу в сентябре-ноябре, когда мы на ходу и у нас идет пик сезона. Но пока играем тогда, когда удобно клубам РПЛ, – сказал Герман Эль Класико в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.

«Краснодар» разгромил «Амкал» – 4:0. В марте 2025 года «быки» уже играли с «Амкалом» и тогда разгромили соперника со счетом 6:1.

Напомним, «Амкал» обыграл «Динамо » (3:2) в товарищеском матче в ноябре 2024 года.

