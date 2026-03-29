  Президент «Амкала» Герман о поражении от «Краснодара»: «Мы и не должны обыгрывать команды РПЛ, потому что они выше уровнем. Хочется сыграть осенью, когда мы на ходу»
Президент «Амкала» Герман о поражении от «Краснодара»: «Мы и не должны обыгрывать команды РПЛ, потому что они выше уровнем. Хочется сыграть осенью, когда мы на ходу»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико считает, что медиакоманды не должны обыгрывать клубы РПЛ.

– Медиаклубы не обыгрывают команды РПЛ уже почти полтора года. Профессионалы стали к вам серьезнее относиться?

– Мы и не должны выигрывать, потому что клубы РПЛ выше уровнем.

Если мы говорим о возможности зацепиться за результат, то, конечно, хотелось бы сыграть в паузу в сентябре-ноябре, когда мы на ходу и у нас идет пик сезона. Но пока играем тогда, когда удобно клубам РПЛ, – сказал Герман Эль Класико в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.

«Краснодар» разгромил «Амкал» – 4:0. В марте 2025 года «быки» уже играли с «Амкалом» и тогда разгромили соперника со счетом 6:1.

Напомним, «Амкал» обыграл «Динамо» (3:2) в товарищеском матче в ноябре 2024 года.

«Краснодар» снова вынес «Амкал»: с голом 17-летнего воспитанника и Галицким на трибуне

Ну сейчас никакого смысла не было играть 11 на 11. Очевидно, что Краснодар просто испугался играть 6 на 6 и не смог собрать состав для медийного тайма.
Можно вопрос? А зачем Краснодару играть 6 на 6? Они в нормальный футбол вообще-то играют.
Чтобы показать, что они могут конкурировать с медиакомандой. Чтобы переманить их аудиторию. В унылом формате 11 на 11 матч никто не смотрел.
А если бы вничью ненароком сыграли, он бы на каждом углу вопил, что медиафутбол не уступает топ-клубу РПЛ)
