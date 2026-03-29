Президент «Амкала» Герман о поражении от «Краснодара»: «Мы и не должны обыгрывать команды РПЛ, потому что они выше уровнем. Хочется сыграть осенью, когда мы на ходу»
Президент «Амкала» Герман Эль Класико считает, что медиакоманды не должны обыгрывать клубы РПЛ.
– Медиаклубы не обыгрывают команды РПЛ уже почти полтора года. Профессионалы стали к вам серьезнее относиться?
– Мы и не должны выигрывать, потому что клубы РПЛ выше уровнем.
Если мы говорим о возможности зацепиться за результат, то, конечно, хотелось бы сыграть в паузу в сентябре-ноябре, когда мы на ходу и у нас идет пик сезона. Но пока играем тогда, когда удобно клубам РПЛ, – сказал Герман Эль Класико в интервью корреспонденту Спортса’’ Михаилу Полынцову.
«Краснодар» разгромил «Амкал» – 4:0. В марте 2025 года «быки» уже играли с «Амкалом» и тогда разгромили соперника со счетом 6:1.
Напомним, «Амкал» обыграл «Динамо» (3:2) в товарищеском матче в ноябре 2024 года.
