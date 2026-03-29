4

Генич сравнил футболистов РПЛ с игроками ФК «10»: «Мусагалиев – это Файзуллаев, Кутуз – чисто Соболев»

Константин Генич сравнил игроков ФК «10» с футболистам РПЛ.

Комментатор Константин Генич сравнил игроков ФК «10» Азамата Мусагалиева с футболистам РПЛ.

– Сравните футболистов ФК «10» с игроками РПЛ.

– Андрей Шерешков – пусть будет Рома ЕременкоМаксим Данилин – скорость, электричка несется по флангу. Это Кирилл Глебов

Ренат ГайнуллинДанил Круговой. Ярослав Бурыченков – Андрей Лунев. Азамат Мусагалиев – Аббосбек Файзуллаев (смеется). Олег Плиев – Это Лечи Садулаев. Также не выходит из дриблинга. 

Евгений Назаров – высокий, играет головой. Это Егор Титов. Бала – пусть будет Александр Черников. Кутуз – чисто Соболев. Денис Гудаев – это Виллиан Роша. Такой же уверенный игрок в центре обороны, – сказал Генич.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoпремьер-лига Россия
logoАзамат Мусагалиев
logoКирилл Глебов
logoРоман Еременко
logoМаксим Данилин 2001
logoДанил Круговой
logoРенат Гайнуллин
logoАббосбек Файзуллаев
logoЕвгений Назаров 1997
logoАлександр Соболев
logoАлександр Черников
logoЕгор Титов
logoВиллиан Роша
logoКонстантин Генич
logoЛечи Садулаев
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
logoФК 10
logo«Бала» Александр Балашов
logoАндрей Лунев
logoWinline Медиалига
logo«Шера» Андрей Шерешков
logoФК Матч ТВ
logoЦСКА
logo«Гудай» Денис Гудаев
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо было сравнить всех в Медиалиге( и игроков и директоров) с российскими писателями... Ограничились бы лишь одним - все там Львы Толстые)
Что за бред я сейчас прочитал?
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
2Drots против Lit Energy в ответном полуфинале НаПике, «Амкал» сразится со СКА в первой игре
сегодня, 08:25
Егоров об интересе к матчу «Амкала» и «Краснодара»: «Зажрались, что ли? Неужели такие игры больше не цепляют аудиторию?»
вчера, 20:41
Кривцов об играх с медиаклубами: «Игра за сборную – это более значимый уровень. Но если не попадаешь в нее, то матч с «Амкалом» тоже дает очень много»
вчера, 20:28
«Амкал» – позор российского футбола!» Юный фанат «Краснодара» скандировал издевательскую кричалку после 4:0
вчера, 18:28Видео
«Краснодар» выиграл 3 из 4 матчей против медиаклубов с общим счетом 16:5. «Быки» сравнялись с «Динамо» по числу матчей против медиакоманд
вчера, 18:02
«Краснодар» разгромил «Амкал» – 4:0. «Быки» выиграли оба матча с общим счетом 10:1
вчера, 15:53
«Нокаут Альдо от Конора – величайший удар в истории ММА, возможно. Без Макгрегора Хабиб не стал бы суперзвездой». Гаджиев об ирландце
вчера, 11:05Видео
Дьяков о сборной против Никарагуа: «Большинство игроков вообще не должны вызываться. Приглашаем троих нападающих, из которых не все выходят в клубах»
вчера, 10:22
Глава Медиалиги Осипов: «На YouTube никогда не смотрели медиаспорт столько, как смотрели МФЛ – один матч собрал 270 тысяч просмотров единовременно»
27 марта, 19:55
Кузнецов о жене Челестини в аналитическом отделе ЦСКА: «Если приезжаешь в другую страну, не стоит приводить жену в клуб»
27 марта, 15:07
Ко всем новостям
Последние новости
Галицкий присутствует на товарищеском матче «Краснодар» – «Амкал»
вчера, 14:30Фото
Кириченко об игре сборной России с молодежью Мали: «А что, играть со сборной Медиалиги?»
27 марта, 17:03
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
24 марта, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
Экс-футболист «Ростова» Стариков сыграет за команду Роналдиньо в американской медиалиге
19 марта, 18:44
Рекомендуем