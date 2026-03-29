Генич сравнил футболистов РПЛ с игроками ФК «10»: «Мусагалиев – это Файзуллаев, Кутуз – чисто Соболев»

Комментатор Константин Генич сравнил игроков ФК «10» Азамата Мусагалиева с футболистам РПЛ .

– Сравните футболистов ФК «10» с игроками РПЛ.

– Андрей Шерешков – пусть будет Рома Еременко . Максим Данилин – скорость, электричка несется по флангу. Это Кирилл Глебов .

Ренат Гайнуллин – Данил Круговой . Ярослав Бурыченков – Андрей Лунев. Азамат Мусагалиев – Аббосбек Файзуллаев (смеется). Олег Плиев – Это Лечи Садулаев. Также не выходит из дриблинга.

Евгений Назаров – высокий, играет головой. Это Егор Титов . Бала – пусть будет Александр Черников . Кутуз – чисто Соболев . Денис Гудаев – это Виллиан Роша . Такой же уверенный игрок в центре обороны, – сказал Генич.