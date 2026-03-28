  • Егоров об интересе к матчу «Амкала» и «Краснодара»: «Зажрались, что ли? Неужели такие игры больше не так цепляют аудиторию?»
7

Егоров об интересе к матчу «Амкала» и «Краснодара»: «Зажрались, что ли? Неужели такие игры больше не так цепляют аудиторию?»

Дмитрий Егоров: «Неужели такие игры, как 2Drots – ЦСКА, больше не цепляют?».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об интересе к матчу «Краснодар» – «Амкал» (4:0).

«Казалось бы, невероятное событие для медиафутбола. Делаем сразу сравнение – НаПике смотрели тысяч 40 в онлайне, а «Амкал» с «Краснодаром» – тысяч 7-8. Почему так? Неужели такие игры, как 2Drots – ЦСКА, больше не так цепляют аудиторию? Зажрались, что ли?

О матче не писали паблики, не делали сравнительные анализы. Может, и пабликам не интересно? Когда перед игрой спрашивали Панова, что важнее – чемпионство НаПике или победа над «Краснодаром, он выбрал первое. С таким отношением все стало ясно. Не говорю, что оно неправильное.

Это не шоу-матч, а просто договорились сыграть, приехали, сыграли тихо-спокойно и уехали. Не хватило энтертеймента вокруг. Приехали какие-то просмотровые.

Я не получил ощущение праздника. Я думал: раз клуб WINLINE МФЛ играет с РПЛ, будет весело наблюдать за этим. Упаднические настроение после этого мероприятия», – сказал Егоров.

Галицкий уважает медиафутбол. А за что?

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
Кому интересны эти додики вообще.
Цирк пора закрывать
Цирк пора закрывать
На Пике очень интересный турнир, им просто надо переезжать на эту площадку, и не играться в большой
Цирк пора закрывать
Клоунам дали понять их место под солнцем.
они и раньше не вызывали интерес, а все просмотры накрутка)
Срочно дайте Егорову ещё денег на рекламу!
Бред сумасшедшого
