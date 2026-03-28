Кривцов об играх с медиаклубами: «Игра за сборную – это более значимый уровень. Но если не попадаешь в нее, то матч с «Амкалом» тоже дает очень много»
Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов высказался об игре против «Амкала» (4:0).
– Следишь за WINLINE Медиалигой?
– Периодически. Если есть время, то иногда посматриваю.
– Для тебя с кем интереснее играть: сегодня с «Амкалом» или вчера за сборную против Никарагуа?
– За сборную – это более значимый уровень, но если не попадаешь в сборную, то я считаю, что и игра с «Амкалом» тоже очень много дает.
– Не расстроился, что не вызвали в сборную?
– Не особо.
– В медиафутболе постоянно конфликты, паузы. Не отталкивает ли тебя такое в нем?
– Я же в нем не играю, смотреть за этим интересно, а играть – это надо у ребят спросить.
– А если как для зрителя, профессионального игрока?
– Да как-то спокойно.
– Есть ли в «Амкале» или в целом в медиафутболе игроки, которые могут заиграть в РПЛ?
– Кутуз, наверное, один из самых главных претендентов. Но не знаю, хочет ли он сам этого или нет, это вы у него спросите.
– Как тебе матчи с медиаклубами? Насколько интересно с ними играть?
– Всегда интересно. Мне кажется, что такие матчи – это полезно в паузу на игры сборных. И Медиалиге, думаю, приятно тоже, сыграть с более сильным соперником, нежели с командой из МФЛ.
– Кто сильнее: «Десятка» или «Амкал»?
– В прошлом году выиграл «Амкал», получается «Амкал» сильнее, – сказал хавбек.