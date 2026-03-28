Кривцов об играх с медиаклубами: «Игра за сборную – это более значимый уровень. Но если не попадаешь в нее, то матч с «Амкалом» тоже дает очень много»

Никита Кривцов: матч с «Амкалом» тоже очень много дает.

Хавбек «Краснодара » Никита Кривцов высказался об игре против «Амкала » (4:0 ).

– Следишь за WINLINE Медиалигой?

– Периодически. Если есть время, то иногда посматриваю.

– Для тебя с кем интереснее играть: сегодня с «Амкалом» или вчера за сборную против Никарагуа?

– За сборную – это более значимый уровень, но если не попадаешь в сборную, то я считаю, что и игра с «Амкалом» тоже очень много дает.

– Не расстроился, что не вызвали в сборную?

– Не особо.

– В медиафутболе постоянно конфликты, паузы. Не отталкивает ли тебя такое в нем?

– Я же в нем не играю, смотреть за этим интересно, а играть – это надо у ребят спросить.

– А если как для зрителя, профессионального игрока?

– Да как-то спокойно.

– Есть ли в «Амкале» или в целом в медиафутболе игроки, которые могут заиграть в РПЛ?

– Кутуз, наверное, один из самых главных претендентов. Но не знаю, хочет ли он сам этого или нет, это вы у него спросите.

– Как тебе матчи с медиаклубами? Насколько интересно с ними играть?

– Всегда интересно. Мне кажется, что такие матчи – это полезно в паузу на игры сборных. И Медиалиге, думаю, приятно тоже, сыграть с более сильным соперником, нежели с командой из МФЛ.

– Кто сильнее: «Десятка» или «Амкал»?

– В прошлом году выиграл «Амкал», получается «Амкал» сильнее, – сказал хавбек.

