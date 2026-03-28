  • «Нокаут Альдо от Конора – величайший удар в истории ММА, возможно. Без Макгрегора Хабиб не стал бы суперзвездой». Гаджиев об ирландце
«Нокаут Альдо от Конора – величайший удар в истории ММА, возможно. Без Макгрегора Хабиб не стал бы суперзвездой». Гаджиев об ирландце

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал мнения, что Конор Макгрегор является величайшим бойцом в истории ММА.

– Согласись, что Хабиба сделал Макгрегор. Не было бы истории с Конором, не было бы суперзвезды Хабиба.

– Да. Хабиб был бы звездой, но не стал бы суперзвездой. Кто-то вообще может сказать, что Конор – главный человек в истории ММА. И аргументов много.У Макгрегора сумасшедший гандикап за счет шоу, которое он делал.

Возьмем комплексную оценку. Первый критерий – вклад в развитие единоборств, шоу, влияние на умы. Второй – спортивная составляющая.

По первому критерию Конор на вершине, 100 очков сразу. У Джонса и Хабиба поменьше. В то же время за счет спорта эти двое выше. А теперь давай посчитаем суммарно – и кто знает, может, Конор впереди них будет.

Макгрегор за 13 секунд нокаутировал Жозе Альдо. Возможно, это величайший удар в истории ММА. Первый чемпион в двух весовых категориях. Нереальный результат.

Потом пошло по нисходящей. Он может сказать: «Пока мне было интересно, я газовал. А потом потерял мотивацию». Артем Лобов рассказывал, что Конор не готовился к бою с Хабибом, почти в зал не заходил, – отметил Гаджиев.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Дневник Хача»
Мне понравилось Гейджи - Холлоуэй, когда Дастин на последних секундах принял предложение зарубиться)

Это было легендарно
Это факт. До боя с Коннором у Хабиба было 1,5 млн. подписчиков, после - 15 .
А Коннор только с Хабибом дрался?
Или у всех, с кем дрался Коннор, резко 15 млн подписчиков появлялось?

Если нет, логично предположить, что самого Хабиба роль тоже была в том, что он стал популярен
Конор явно знаковый шоумен, это факт т его больший вклад в популяризацию ufc. Но про двойного чемпиона уже сказки, да и нокаут Альдо явно не самый легендарный удар. Федор также Орловского нокаутировал, а до него ещё полно эпичных ударов было. Тут просто хайп вокруг Конора наложился на сам поединок. Поэтому, фактически, как шоу и продвижение, бесспорно Макгрегор звезда и лидер в том отрезке времени.
