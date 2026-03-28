  Дьяков о сборной против Никарагуа: «Большинство игроков вообще не должны вызываться. Приглашаем троих нападающих, из которых не все выходят в клубах»
Дьяков о сборной против Никарагуа: «Большинство игроков вообще не должны вызываться. Приглашаем троих нападающих, из которых не все выходят в клубах»

Экс-тренер «БроукБойз», бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков оценил игру сборной России против Никарагуа (3:1).

– Игра сборной России разочаровала? Особенно в первом тайме?

– Меня не только в первом тайме игра разочаровала, а в целом. Мне матч крайне не понравился, и я в очередной раз убедился, что большинство футболистов, которые вчера выходили на поле с Никарагуа, вообще не должны вызываться в сборную.

– Почему?

– В сборную всегда должны приглашаться лучшие на сегодняшний день, независимо от того, тебе 39 лет или 18. Понятно, что мы сейчас в изоляции, но она когда-то закончится, и нам надо будет играть отборочные матчи, например, с Францией или другими топ-командами. Я не представляю, как мы будем это делать, потому что мы ни разу не сыграли сильнейшим составом.

Мы приглашаем троих нападающих, из которых даже не все выходят в своих клубах. Не вызываем Соболева, который на сегодня, наверное, лучший наш форвард.

Понятно, Карпин делает, что хочет. Он главный тренер сборной. Но, судя по вчерашнему первому тайму, мало кто из этого состав должен быть в сборной. С Никарагуа хочется, чтобы мы показали свой уровень, класс, мастерство. Но мы часто сваливались на забросы, единоборства. По желанию к ребятам нет вопросов вообще. Все старались. Но по качеству игры много вопросов.     

– Карпин сказал, что футболисты в перерыве отметили, что были удивлены уровнем интенсивности и агрессии соперника. Он считает, что была недооценка Никарагуа.

– Большинство игроков не имеют большого опыта выступления за сборную. В «ПСЖ» и «Монако» у нас не так много футболистов. Но одно дело недооценивать соперника будет Головин, Сафонов, Баринов, а другие почему это делают?  

– Мы помним ошибку Сафонова в матче с Нигерией, Перу. Теперь с Никарагуа. С чем вы это связываете?

– Возможно, как я сказал, была недооценка. Матвей выступает в одном из лучших клубов мира. Плюс, исходя из того, с кем мы играем, наша команда редко видит соперников у своих ворот, поэтому может быть расслабленность.

Но когда ты выступаешь в «ПСЖ», такого быть не должно, потому что завтра там может выйти на поле другой голкипер. В сборной Сафонов может играть за счет статуса своего клуба, хотя я считаю, что Агкацев, который в РПЛ сейчас лучший, тоже скоро куда-то уедет и конкуренция в национальной команде повысится, – отметил Дьяков.

Соболев лучший форвард? Это чем он лучше Воробьева или Тюкавина?
Если честно, Карпин уже достал со своими 100500 новичками. Сборная должна быть привилегией и обладать мощным сыгранным составом, чтобы в официальных матчах, когда те вернуться, ничего не изобретать.

А так какой-то проходной двор стал. Толком ни костяка, ни какой-то внятной архитектуры. Просто время потрачено впустую и никакой готовности к серьезным проверкам у сборной и близко нет.
Ответ ivannumber1
Эстонца пора отчаливать.
Если Валера будет руководить и после изоляции, то есть смысл. Всех посмотрит, всех узнает. Если нет, то это ни о чем🤷‍♂️
Мужики поймите одно, у ребят сейчас нет евррпейского опыта, когда мы будем играть, не понятно, Георгич правельно делает, стрельнул игрок в чемпионате, вызвал молодого, даже он не вышел на поле, он почувствовал уровень другой. Если завтра будет игра официальная, конечно вызовит лутших, а если это игра будет через 5 леи, он их хоть немного подготовит
В нападении как раз играли игроки играющие в старте своих командах(кроме Гладышева, слабо сыграл),а вот оборона была составлена из запаса кроме Бивеева(толку 0).
Оборону в отличии от нападения нужно наигрывать долгое время, ну как есть,едем дальше)
