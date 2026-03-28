Дьяков о сборной против Никарагуа: «Большинство игроков вообще не должны вызываться. Приглашаем троих нападающих, из которых не все выходят в клубах»

Дьяков о составе сборной: Большинство игроков вообще не должны вызываться.

Экс-тренер «БроукБойз », бывший защитник «Динамо » и «Ростова » Виталий Дьяков оценил игру сборной России против Никарагуа (3:1).

– Игра сборной России разочаровала? Особенно в первом тайме?

– Меня не только в первом тайме игра разочаровала, а в целом. Мне матч крайне не понравился, и я в очередной раз убедился, что большинство футболистов, которые вчера выходили на поле с Никарагуа, вообще не должны вызываться в сборную.

– Почему?

– В сборную всегда должны приглашаться лучшие на сегодняшний день, независимо от того, тебе 39 лет или 18. Понятно, что мы сейчас в изоляции, но она когда-то закончится, и нам надо будет играть отборочные матчи, например, с Францией или другими топ-командами. Я не представляю, как мы будем это делать, потому что мы ни разу не сыграли сильнейшим составом.

Мы приглашаем троих нападающих, из которых даже не все выходят в своих клубах. Не вызываем Соболева , который на сегодня, наверное, лучший наш форвард.

Понятно, Карпин делает, что хочет. Он главный тренер сборной. Но, судя по вчерашнему первому тайму, мало кто из этого состав должен быть в сборной. С Никарагуа хочется, чтобы мы показали свой уровень, класс, мастерство. Но мы часто сваливались на забросы, единоборства. По желанию к ребятам нет вопросов вообще. Все старались. Но по качеству игры много вопросов.

– Карпин сказал, что футболисты в перерыве отметили, что были удивлены уровнем интенсивности и агрессии соперника. Он считает, что была недооценка Никарагуа.

– Большинство игроков не имеют большого опыта выступления за сборную. В «ПСЖ» и «Монако » у нас не так много футболистов. Но одно дело недооценивать соперника будет Головин , Сафонов, Баринов , а другие почему это делают?

– Мы помним ошибку Сафонова в матче с Нигерией, Перу. Теперь с Никарагуа. С чем вы это связываете?

– Возможно, как я сказал, была недооценка. Матвей выступает в одном из лучших клубов мира. Плюс, исходя из того, с кем мы играем, наша команда редко видит соперников у своих ворот, поэтому может быть расслабленность.

Но когда ты выступаешь в «ПСЖ», такого быть не должно, потому что завтра там может выйти на поле другой голкипер. В сборной Сафонов может играть за счет статуса своего клуба, хотя я считаю, что Агкацев , который в РПЛ сейчас лучший, тоже скоро куда-то уедет и конкуренция в национальной команде повысится, – отметил Дьяков.