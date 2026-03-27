Глава Медиалиги Осипов: «На YouTube никогда не смотрели медиаспорт столько, как смотрели МФЛ – один матч собрал 270 тысяч просмотров единовременно»

Осипов: МФЛ основана на том, что это диджитальный и смотрибельный контент.

Президент WINLINE Медиалиги и НаПике Николай Осипов рассказал о просмотрах медиафутбольных турниров на разных площадках.

– Почему Медиалига и НаПике среди соцсетей сосредоточена больше на YouTube и ВКонтакте, при этом практически отсутствует в Instagram?

– Мы продукт, который делает основной акцент на смотрение аудиторией – это то, что отличает нас от многих проектов, которые появляются внутри российского и международного рынка развлечений, связанного со спортом. Два года подряд мы занимаем первое место по смотрению и глубине просмотров во ВКонтакте. На этой же площадке нам принадлежит рекорд онлайн-смотрения (около 185 тысяч человек). На YouTube никогда не смотрели медиаспорт столько, как смотрели нашу Медиалигу – один матч в моменте собрал порядка 270 тысяч просмотров единовременно.

Рядом никто не стоит, не только из индустрии спорта, но и просто развлекательных продуктов, которые смотрели бы так вовлечено на протяжении более 45 минут. Медиалига и НаПике основана на том, что это диджитальный и смотрибельный контент. С этого сезона у нас появился Twitch, цифры которого тоже поражают: по 6-8 тыс. человек смотрят футбольные матчи, что крайне редко можно встретить у кого на этой платформе.

По этой причине мы делаем акцент на этих площадках. Мы решили не фокусироваться на Instagram из-за запрета размещения рекламы, чтобы не портить жизнь партнерам-спонсорам, и мы не сильно переживаем, потому что для большинства пользователей нашего продукта эта площадка не самая удобная.

– 8 млн на YouTube. 6,8 млн в ВК. Что вам дает это смотрение, если это нельзя монетизировать?

– С момента основания Медиалиги и НаПике мы никогда не делали акцент на заработке с площадок. У нас достаточно много партнеров и спонсоров, которые покупают размещение своих продуктов у нас из-за активной аудитории, которая смотрит и нативно знакомится с их товарами. Поэтому прямая монетизация глобально нас никогда не интересовала, и мы никогда не были от нее зависимы.

Акцент делается на интересный визуал подачи продукта партнера, на его своевременное, максимально информативное появление в виде различных диджитальных продуктов либо рекламных роликов. Если заказчик понимает, что от реализации продукта через нативное смотрение есть эффективность, то он остается с нами на протяжении многих лет. После запуска НаПике к нам даже вернулись партнеры, которые изначально заходили в Медиалигу, но с которыми мы в определенный момент закончили сотрудничество.

Мы уже два года идем вместе с ВК, но до этого сотрудничали со стриминговыми сервисами. Сейчас в лигу НаПике приходит огромное количество запросов об эксклюзивном показе трансляций на стриминговых площадках. И нас это радует. Также появляются запросы от новых для нас букмекерских компаний, которые хотят быть эксклюзивными представителями внутри нового продукта, – сказал глава МФЛ.