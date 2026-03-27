Кириченко об игре сборной России с молодежью Мали: «А что, играть со сборной Медиалиги?»

Дмитрий Кириченко: хочется, чтобы сборная России хотя бы с кем-то играла.

Главный тренер «Текстильщика» Дмитрий Кириченко высказался о товарищеских матчах сборной России с командами Никарагуа и Мали.

– Не скажу, что сейчас игры сборной вызывают большой интерес, потому что и соперники не самого высокого уровня, и это контрольные матчи – нет эмоций, присущих официальным играм. Но мы давно не видели сборную. Так что почему бы и не посмотреть?

– У малийцев не приедут все основные футболисты.

– Я так понимаю, что не приедут те игроки, которые являются ведущими футболистами в своих европейских клубах. Не думаю, что им очень интересен контрольный поединок в России. Давайте честно: ведущие игроки европейских команд проводят очень много матчей – чемпионаты, Кубки, еврокубки. Так что я прекрасно понимаю этих футболистов и клубы: все эти перелеты никакого смысла для них не имеют. Они прекрасно обойдутся без этой игры.

Да, я согласен, что для нас не очень хороший вариант, что у соперника будет играть этот «молодежный состав». Но мы не можем заставить тренера Мали вызывать и привозить определенных футболистов, это его выбор. Да, на уровне федераций стоит договариваться более конкретно, но, на мой взгляд, это очень сложно.

– Понять малийцев можно. Но стоит ли нам проводить такую игру?

– А что, проводить матч со сборной Медиалиги? Или играть двусторонку? Хочется, чтобы сборная хотя бы с кем-то играла. Это лучше. Сборная есть сборная – она должна играть против таких же сборных, – сказал Кириченко.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: РБ Спорт
Карпенс мог бы и Дзюбу позвать, добил бы до 50 голов в сборной, хоть нормальный ориентир для форвардов будет:)
