15

Кузнецов о жене Челестини в аналитическом отделе ЦСКА: «Если приезжаешь в другую страну, не стоит приводить жену в клуб»

Бывший защитник ЦСКА и тренер FC Vibe Дмитрий Кузнецов высказался о том, что главный тренер армейцев Фабио Челестини привел в клуб жену. 

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что супруга Челестини получила должность в московском клубе. Она вошла в штат ЦСКА и заняла должность менеджера аналитического отдела.

«Не знаю, может, у него на родине это принято, но если ты приезжаешь в другую страну, думаю, не стоит этого делать. Тем более, в России. Сразу критикуют и все начинает идти не по плану.

Что касается футболистов, они должны выполнять свои обязанности. У них нет в контракте [пункта] критиковать тренера. Они должны показывать результат, а тренер должен отвечать за этот результат. Они не имеют права его критиковать.

В Испании я не мог подойти к тренеру, как делают сейчас, и спросить: «Тренер, а чего я не играю?» Если бы я это спросил, то вообще закончил бы с футболом. Я бы вообще не играл, меня бы даже в заявку не включали. Там это не принято.

«Я не играю, почему я не играю». Значит, на то есть свои причины. Какие? У тебя плохая форма или ты не выполняешь конкретных заданий игровых, или ты тренеру не нравишься – такое же бывает. В Испании, я знаю, тренер приводит своих футболистов, он ходит по командам и водит своих, даже если они не играют. Я это лично видел», – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: РБ Спорт
Анчелотти до сих пор ребенка с собой на работу берёт, а тут жена))
Сейчас же перестал.
Талалаев тоже мальчонку на футбол тащит
Но если в своей стране, то нормально. Жену Семака можно
уж лучше так,чем быть в меиафутболе
Кузнецов хочет, чтобы они развелись?
Ответ agentkuper
Кузнецов хочет, чтобы они развелись?
Попахивает неплохим желтушным заголовком)
Карьера Челестини в ЦСКА пошла под горку, судя по-всему. Результата нет - сразу и про его жену вспомнили. Припомнят всё. )
"...для этого есть стриптиз клубы".
Если клуб за, почему нет, Кузнецов
Вообще спич больше про футболистов, чем в заголовке, но какая разница кто там видео монтирует для аналитического отдела?
Хоть на чём, но хайпануть..
А их полно сейчас, кому лишь бы рот открыть, чтобы высказать "экспертное" мнение по поводу плохой игры ЦСКА. Уже всё вроде бы обмусолили по нескольку раз, теперь вот про жену начали.
у каждого должна быть своя зарема
Материалы по теме
«Этому Челестини надо было в бубен дать. Я фанат Талалаева – это русский мужик и готовый тренд». Хрюнов готов организовать бой тренеров «Балтики» и ЦСКА
сегодня, 00:42
Глава «Балтики» о боксерском поединке Талалаева и Челестини: «Мы бы поставили на Андрея Викторовича и выиграли бы – тоннаж посерьезнее. Собрали бы полный стадион»
вчера, 08:33
Радимов о ЦСКА и отстранении Мойзеса: «Гасить внутренние конфликты надо было на предсезонке. Проблемы в обороне могут подломить в борьбе за высокие места»
вчера, 02:59
Кузнецов об отстранении Мойзеса: «На месте Челестини поступил бы так же. Тренер – главный в раздевалке. Если он принял такое решение, то оно было необходимым и правильным»
25 марта, 16:05
Штаб Челестини пополнит экс-тренер молодежки ЦСКА Игдисамов, сообщил Карпов: «Дмитрий будет проводником для русских к пониманию требований главного тренера»
24 марта, 20:40
Рекомендуем
Главные новости
Трансляция матча молодежной сборной России пройдет в новом формате – покажут раздевалку, а прокомментируют Егоров и Давыдов
сегодня, 11:36
Осипов об интересе к НаПике в Нидерландах: «Одна из причин – близость голландской аудитории ко всему футбольному за счет паблика «433»
сегодня, 10:44
Гуф и ICEGERGERT выступят на старте нового сезона Лиги Ставок MEDIA BASKET
сегодня, 09:22
Камил Гаджиев: «Джон Джонс попадался на приеме запрещенных веществ. Настоящий чемпион не может подавать такой пример»
сегодня, 08:37
Prime Squad объявил о подписании экс-хавбека Fight Nights Ляпы и экс-полузащитника «Броуков» Анисимова
вчера, 19:45
Камил Гаджиев: «Хабиб – образец тотального доминирования в MMA. Величайший боец в истории без осечек в самой популярной весовой категории»
вчера, 19:02
Стример Анар Абдуллаев – «Король НаПике». Звезда 2Drots – лучший медийный игрок четвертьфиналов НаПике
вчера, 16:57
Николай Осипов: «Медиалига вдохновила Пике на создание Кингс Лиги. Он подтвердил это в личном диалоге»
вчера, 15:07
Смолову не нравится уровень футбольной экспертизы: «У нас народ не очень разбирается в футболе, а эксперты и комментаторы не помогают. Я хочу рассказывать с экспертной точки зрения»
вчера, 14:21
2Drots сыграют с Lit Energy, «Амкал» против СКА в полуфинале НаПике
вчера, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кириченко об игре сборной России с молодежью Мали: «А что, играть со сборной Медиалиги?»
16 минут назад
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
24 марта, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
Экс-футболист «Ростова» Стариков сыграет за команду Роналдиньо в американской медиалиге
19 марта, 18:44
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
17 марта, 13:37
Рекомендуем