Кузнецов о жене Челестини в аналитическом отделе ЦСКА: «Если приезжаешь в другую страну, не стоит приводить жену в клуб»

Бывший защитник ЦСКА и тренер FC Vibe Дмитрий Кузнецов высказался о том, что главный тренер армейцев Фабио Челестини привел в клуб жену.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что супруга Челестини получила должность в московском клубе. Она вошла в штат ЦСКА и заняла должность менеджера аналитического отдела.

«Не знаю, может, у него на родине это принято, но если ты приезжаешь в другую страну, думаю, не стоит этого делать. Тем более, в России. Сразу критикуют и все начинает идти не по плану.

Что касается футболистов, они должны выполнять свои обязанности. У них нет в контракте [пункта] критиковать тренера. Они должны показывать результат, а тренер должен отвечать за этот результат. Они не имеют права его критиковать.

В Испании я не мог подойти к тренеру, как делают сейчас, и спросить: «Тренер, а чего я не играю?» Если бы я это спросил, то вообще закончил бы с футболом. Я бы вообще не играл, меня бы даже в заявку не включали. Там это не принято.

«Я не играю, почему я не играю». Значит, на то есть свои причины. Какие? У тебя плохая форма или ты не выполняешь конкретных заданий игровых, или ты тренеру не нравишься – такое же бывает. В Испании, я знаю, тренер приводит своих футболистов, он ходит по командам и водит своих, даже если они не играют. Я это лично видел», – сказал Кузнецов.