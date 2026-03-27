Трансляция матча молодежной сборной России пройдет в новом формате – покажут раздевалку, а прокомментируют Егоров и Давыдов
Трансляция матча молодежной сборной России сегодня пройдет в необычном формате.
Команда тренера Ивана Шабарова встретится с молодежной сборной Узбекистана.
Зрители смогут в прямом эфире увидеть, что происходит в раздевалке команды, и послушать, о чём говорят на скамейке запасных во время игры.
Трансляция будет доступна на VK Видео и Twitch, а прокомментируют матч президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров, игрок «Броуков», победитель Кубка Азии U-20 Шахриер Жабборов, а также бывший нападающий клубов РПЛ Сергей Давыдов.
Матч Россия – Узбекистан начнется в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал сборной России U21
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
При таком формате надо видео отключать, там смотреть не на что.
