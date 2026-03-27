  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  Осипов об интересе к НаПике в Нидерландах: «Одна из причин – близость голландской аудитории ко всему футбольному за счет паблика «433»
1

Осипов об интересе к НаПике в Нидерландах: «Одна из причин – близость голландской аудитории ко всему футбольному за счет паблика «433»

Глава НаПике Николай Осипов рассказал об интересе к турниру в Нидерландах.

– Небольшой процент в географии аудитории «НаПике» занимают Нидерланды. Есть ли понимание, откуда там интерес к российской лиге?

– Есть несколько причин этого. Первая – это близость голландской аудитории к любому футбольному происходящему за счет самого большого футбольного паблика под названием «433». Это сугубо голландский продукт.

Второй момент – в Нидерландах употребляют любой футбольный контент, которые имеет хоть малейшее интересное содержание.

А еще в Нидерландах достаточно много ребят, которые работали в России на проектах adidas. Они переехали туда, сохранив свою работу внутри компании, образовав там комьюнити, которому интересно наблюдать за медиафутболом в России, – сказал Осипов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Forbes
logoWinline Медиалига
logoНаПике
logoНиколай Осипов
болельщики
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Что за ерунду я прочитал, ничего не понял.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
