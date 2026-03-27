Гуф и ICEGERGERT выступят на старте нового сезона Лиги Ставок MEDIA BASKET.

Седьмой сезон Лиги Ставок MEDIA BASKET стартует 4 апреля в Москве. Матчи пройдут в «Международном центре бокса» в «Лужниках», а завершится турнир 17 мая гранд-финалом на «ЦСКА Арене ».

Организаторы представили обновленный формат соревнований. На групповом этапе 14 команд разделят на две конференции по 7 участников. Каждая команда проведет по 13 матчей, после чего борьба продолжится внутри конференций. Победители конференций встретятся в финале.

Каждый игровой день будет сопровождаться выступлениями артистов. В день открытия на площадке выступит Гуф, а 5 апреля – ICEGERGERT.

Также лига представит новый визуальный стиль, разработанный совместно с дизайнером Егором Голополосовым . В основе айдентики – ручная графика и анимация, вдохновленные уличной культурой и баскетболом.

В новом сезоне участие примут 14 команд — как уже знакомые зрителям, так и новые. Среди дебютантов — GRAND PERQUE, команда диджея и владельца бренда Perque Studio Леши Миронова (Lesher), созданная в коллаборации с игрой Grand Mobile, а также обновленный проект FAVELA x CAMPUS.

Серьезно усилились «ПЕНА ТИМ» (в составе — Семен Дебда, Ислам Зафесов, Валя Ради Любви), T-Squad Александра T-Killah, FLAVA x VK Тимати, а также SBC — команда Элджея, в которую на медийную позицию пришел Виталий Бо Валигура.

Также в сезоне примут участие AUF BASKETBALL CLUB (двукратные чемпионы лиги), DAWGS (действующие чемпионы), BLATOSPHERA и GOATS x GORKY.

Свои обновленные составы также представят LUGANG TEAM, Rocket Team, Underground Bizne$ и HOOPS.

Лига Ставок MEDIA BASKET – первая баскетбольная медиалига в России, объединяющая спорт, шоу и цифровой контент. Турнир проходит в формате 3x3 и ориентирован на молодежную аудиторию.