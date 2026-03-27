Гуф и ICEGERGERT выступят на старте нового сезона Лиги Ставок MEDIA BASKET

Седьмой сезон Лиги Ставок MEDIA BASKET стартует 4 апреля в Москве. Матчи пройдут в «Международном центре бокса» в «Лужниках», а завершится турнир 17 мая гранд-финалом на «ЦСКА Арене».

Организаторы представили обновленный формат соревнований. На групповом этапе 14 команд разделят на две конференции по 7 участников. Каждая команда проведет по 13 матчей, после чего борьба продолжится внутри конференций. Победители конференций встретятся в финале.

Каждый игровой день будет сопровождаться выступлениями артистов. В день открытия на площадке выступит Гуф, а 5 апреля – ICEGERGERT.

Также лига представит новый визуальный стиль, разработанный совместно с дизайнером Егором Голополосовым. В основе айдентики – ручная графика и анимация, вдохновленные уличной культурой и баскетболом.

В новом сезоне участие примут 14 команд — как уже знакомые зрителям, так и новые. Среди дебютантов — GRAND PERQUE, команда диджея и владельца бренда Perque Studio Леши Миронова (Lesher), созданная в коллаборации с игрой Grand Mobile, а также обновленный проект FAVELA x CAMPUS.

Серьезно усилились «ПЕНА ТИМ» (в составе — Семен Дебда, Ислам Зафесов, Валя Ради Любви), T-Squad Александра T-Killah, FLAVA x VK Тимати, а также SBC — команда Элджея, в которую на медийную позицию пришел Виталий Бо Валигура.

Также в сезоне примут участие AUF BASKETBALL CLUB (двукратные чемпионы лиги), DAWGS (действующие чемпионы), BLATOSPHERA и GOATS x GORKY.

Свои обновленные составы также представят LUGANG TEAM, Rocket Team, Underground Bizne$ и HOOPS.

Лига Ставок MEDIA BASKET – первая баскетбольная медиалига в России, объединяющая спорт, шоу и цифровой контент. Турнир проходит в формате 3x3 и ориентирован на молодежную аудиторию.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Лига Ставок MEDIA BASKET
Материалы по теме
Я посмотрел финал медиабаскета – рядом с Мозговым и инста-львицами
4 декабря 2025, 14:00Спецпроект
Рекомендуем
Главные новости
Камил Гаджиев: «Джон Джонс попадался на приеме запрещенных веществ. Настоящий чемпион не может подавать такой пример»
46 минут назад
Prime Squad объявил о подписании экс-хавбека Fight Nights Ляпы и экс-полузащитника «Броуков» Анисимова
вчера, 19:45
Камил Гаджиев: «Хабиб – образец тотального доминирования в MMA. Величайший боец в истории без осечек в самой популярной весовой категории»
вчера, 19:02
Стример Анар Абдуллаев – «Король НаПике». Звезда 2Drots – лучший медийный игрок четвертьфиналов НаПике
вчера, 16:57
Николай Осипов: «Медиалига вдохновила Пике на создание Кингс Лиги. Он подтвердил это в личном диалоге»
вчера, 15:07
Смолову не нравится уровень футбольной экспертизы: «У нас народ не очень разбирается в футболе, а эксперты и комментаторы не помогают. Я хочу рассказывать с экспертной точки зрения»
вчера, 14:21
2Drots сыграют с Lit Energy, «Амкал» против СКА в полуфинале НаПике
вчера, 12:31
Гаджиев о зарплатах футболистов: «Футбол содержится за счет региона и градообразующих предприятий. У «Спартака» был Федун, «Динамо» – крупный силовой концерн»
вчера, 11:28
Смолов об интервью Истоминой Спортсу’’: «Горжусь ей и тем, какой путь она прошла»
вчера, 08:56
Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в полуфинале НаПике
25 марта, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
24 марта, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
Экс-футболист «Ростова» Стариков сыграет за команду Роналдиньо в американской медиалиге
19 марта, 18:44
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
17 марта, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
16 марта, 19:42
