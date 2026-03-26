Prime Squad объявил о подписании экс-хавбека Fight Nights Ляпы и экс-полузащитника «Броуков» Анисимова

Prime Squad объявил о подписании двух новых игроков.

Prime Squad объявил о подписании экс-хавбека Fight Nights Ляпы и экс-полузащитника «Броуков» Дениса Анисимова.

Ляпа провел 18 матчей за Fight Nights в WINLINE Медиалиге и набрал 5 очков по системе гол+пас. Анисимов пришел в «БроукБойз » в 5-м сезоне МФЛ и провел 31 матч, отличившись двумя голами в 6-м сезоне.