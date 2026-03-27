Камил Гаджиев: «Джон Джонс попадался на приеме запрещенных веществ. Настоящий чемпион не может подавать такой пример»

Камил Гаджиев: Джон Джонс с 33 лет нихрена не делает, только просирает талант.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался о Джоне Джонсе .

«Насколько крут Сен-Пьер ? Невероятно крут, но у него были поражения. Насколько крут Джон Джонс? Невероятно крут, идеальный атлет, но однажды он допустил ошибку, за которую его дисквалифицировали и признали бой проигранным. Да, согласен, что это была маленькая ошибка. Можно сказать, что это было совсем мелкая ошибка, но дьявол кроется в деталях. Он эту деталь не учел.

Джонс снял много крутых скальпов, но весовая 93 кг обычно бедная на большие таланты. Для него очень крутой проверкой был бой с Кормье . У него было немного проходных боев. Есть еще один пример: Джон Джонс попадался на приеме запрещенных веществ.

Для меня настоящий чемпион, номер один на все времена, не может быть человеком, который подал такой пример другим атлетам. Он не имел на это права. Джон Джонс с 33 лет нихрена не делает, кроме того, что просирает свой талант. Хабиб в 30 лет просто ушел», – сказал Гаджиев.

