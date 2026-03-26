  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
18

Камил Гаджиев: «Хабиб – образец тотального доминирования в MMA. Величайший боец в истории без осечек в самой популярной весовой категории»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался о Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб – образец тотального доминирования в MMA. Человек, который за свою карьеру в MMA не допустил ни одной осечки. А легкий вес – одна из самых конкурентных категорий. И чтобы прорваться, нужно пройти через сумасшедшие жернова.

В тяжелом и полутяжелом весе бывают случайные чемпионы, кто-то травмирован, ребят не так много. Бывают бойцы, даже среди россиян, которые недавно проиграли, потом два боя выиграли и снова говорят о его титульных амбициях. Для легкого веса это нереально. В легком весе, чтобы снова вернуться в титульную гонку, нужно три года.

И вот Хабиб в самом легком показывал абсолютное, сумасшедшее доминирование. Представь на секунду, что он перед завершением карьеры в пух и прах разделал тогдашнего чемпиона Гейджи. Он его просто убил. Поэтому доминирование и отсутствие осечек в самой популярной весовой категории заставляет меня называть его величайшим бойцом в истории», – сказал Гаджиев.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Дневник Хача»
logoДжастин Гейджи
logoКамил Гаджиев
logoUFC
logoFight Nights
logoAMC Fight Nights
logoХабиб Нурмагомедов
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У "величайшего бойца в истории" всего 13 боёв в лучшей лиге бойцовской. Понятно👍🏼
Слишком много Гаджиева стало в последнее время
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
Согласен. Хватит этого профана.
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
И жены смолова
Ислам четыре раза защитил титул чемпиона в этой категории, Хабиб только три раза. Махачев поднялся выше в категории и там стал чемпионом. Хабиб после трёх защит завершил карьеру. Как по мне, - то Ислам номер один в лёгком весе.
Ответ Сергей Стес
Тож подумал, что Махачев ни в чём не уступает...
13 боёв 8 решением.
Весил 80-85 дрался в 70.
Набрать перед боем и просто задерживать соперника вот его стиль.
Набивал рекорд в отсовскоц лиге и с проходными бойцами. Это все факты.
Если он такой борец ,то заявился бы на олимпийские игры по борьбе,где все борцы
Ответ ВеликаяДыркаМаксименко
Если он всего лишь борец, то в чем проблема была позвать борца высокого уровня в октагон и переехать Хабиба? Это же так просто и элементарно)
Ответ ВеликаяДыркаМаксименко
И откуда вы такие берётесь
Я бы попросил указывать полное имя персонажа. Камил "Фуфломет" Гаджиев
Тони Фергюссон передаёт привет этим военам интернета
Гаджиев , пошёл нафиг..
Никогда не выходил в октагон с флагом РФ, потому что имел гражданство ОАЭ😂.
Ох уж эти кавказские байки
Он просто попал в период,когда соперников серьезных не было,Конор уже на излёте был.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
