Камил Гаджиев: «Хабиб – образец тотального доминирования в MMA. Величайший боец в истории без осечек в самой популярной весовой категории»
Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался о Хабибе Нурмагомедове.
«Хабиб – образец тотального доминирования в MMA. Человек, который за свою карьеру в MMA не допустил ни одной осечки. А легкий вес – одна из самых конкурентных категорий. И чтобы прорваться, нужно пройти через сумасшедшие жернова.
В тяжелом и полутяжелом весе бывают случайные чемпионы, кто-то травмирован, ребят не так много. Бывают бойцы, даже среди россиян, которые недавно проиграли, потом два боя выиграли и снова говорят о его титульных амбициях. Для легкого веса это нереально. В легком весе, чтобы снова вернуться в титульную гонку, нужно три года.
И вот Хабиб в самом легком показывал абсолютное, сумасшедшее доминирование. Представь на секунду, что он перед завершением карьеры в пух и прах разделал тогдашнего чемпиона Гейджи. Он его просто убил. Поэтому доминирование и отсутствие осечек в самой популярной весовой категории заставляет меня называть его величайшим бойцом в истории», – сказал Гаджиев.
Весил 80-85 дрался в 70.
Набрать перед боем и просто задерживать соперника вот его стиль.
Набивал рекорд в отсовскоц лиге и с проходными бойцами. Это все факты.
Если он такой борец ,то заявился бы на олимпийские игры по борьбе,где все борцы