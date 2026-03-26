Стример Анар Абдуллаев – «Король НаПике». Звезда 2Drots – лучший медийный игрок четвертьфиналов НаПике

Анар Абдуллаев получил награду «Король НаПике».

Игрок 2Drots Анар Абдуллаев получил награду «Король НаПике» как лучший медийный игрок четвертьфиналов НаПике. Он отличился в МедиаПике и реализовал удар по мишени. Владелец «Народной Команды» Александр Шокуров и президент «Амкала» Герман Эль Класико тоже претендовали на топ-1, но «Народная » вылетела из турнира, а Герман не забил с игры.

На прошлых неделях награды получали президент «Союза» Дмитрий Кузнецов , президент «Банки» Фил Воронин , защитник 2Drots Вагабонд , президент Lit Energy Михаил Литвин , президент Fight Nights Камил Гаджиев и игрок Fight Nights Мариф Пираев .

ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:

Стример Анар Абдуллаев: 2 гола

Владелец «Народной Команды» Александр Шокуров: 2 гола

Президент «Амкала » Герман Эль Класико : 2 гола

Игрок 2Drots Вагабонд: 1 гол

Игрок Lit Energy Фара: 1 гол

Рэпер Lil Kavkaz: 1 гол

Рэпер Млечный: 1 гол

Нападающий «Народной Команды» Иван Стронг: 1 гол

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров : 1 гол

Комик Роман Косицын: 1 гол

НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.

«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.