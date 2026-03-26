Стример Анар Абдуллаев – «Король НаПике». Звезда 2Drots – лучший медийный игрок четвертьфиналов НаПике
Игрок 2Drots Анар Абдуллаев получил награду «Король НаПике» как лучший медийный игрок четвертьфиналов НаПике. Он отличился в МедиаПике и реализовал удар по мишени. Владелец «Народной Команды» Александр Шокуров и президент «Амкала» Герман Эль Класико тоже претендовали на топ-1, но «Народная» вылетела из турнира, а Герман не забил с игры.
На прошлых неделях награды получали президент «Союза» Дмитрий Кузнецов, президент «Банки» Фил Воронин, защитник 2Drots Вагабонд, президент Lit Energy Михаил Литвин, президент Fight Nights Камил Гаджиев и игрок Fight Nights Мариф Пираев.
ГОЛ подсчитал, кто из звезд был самым результативным на прошедшей неделе. В топ-10 вошли:
Стример Анар Абдуллаев: 2 гола
Владелец «Народной Команды» Александр Шокуров: 2 гола
Президент «Амкала» Герман Эль Класико: 2 гола
Игрок 2Drots Вагабонд: 1 гол
Игрок Lit Energy Фара: 1 гол
Рэпер Lil Kavkaz: 1 гол
Рэпер Млечный: 1 гол
Нападающий «Народной Команды» Иван Стронг: 1 гол
Президент «Броуков» Дмитрий Егоров: 1 гол
Комик Роман Косицын: 1 гол
НаПике – российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.
В перерыве проходит МедиаПик – игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» – комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.
«Король НаПике» – премия, которая вручается лучшему медийному игроку недели лигой НаПике совместно с приложением ГОЛ.
