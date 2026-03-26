18

Николай Осипов: «Медиалига вдохновила Пике на создание Кингс Лиги. Он подтвердил это в личном диалоге»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о создании НаПике и Кингс Лиги.

– НаПике напоминает Кингс Лигу Жерара Пике. Чем вас привлекла лига бывшего игрока «Барселоны»? Может быть, есть моменты, которые есть там, но у нас их никогда не повторить?

– Скажу честно, изначально Медиалига вдохновила Жерара Пике на создание его проекта. Это подтверждено им самим в личном диалоге со мной. Медиалига появилась сильно раньше, чем Кингс Лига, а НаПике – это вовсе не копия лиги испанского футболиста. Они просто имеют сходство, потому что на поле меньшее количество людей, и оба проекта играют в закрытом пространстве.

Когда состоялся старт НаПике, очень много владельцев команд Кингс Лиги и журналистов, освещающих данный проект, а также ребят, которые стримят, посмотрели нас. Они приглашали болельщиков посмотреть, что получился схожий, но одновременно сильно отличающийся проект. Были сумасшедшие фидбеки из разряда: «Ребята, вы сделали то, что мы никогда не сможем повторить».

Вовлечение звезд в игру в том объеме, в котором это происходит НаПике лиге Жерара Пике даже не снится. У него играют профессиональные футболисты. Звезды футбола появляются лишь эпизодически. Например, максимум, что может сделать Ламин Ямаль, находясь внутри своей команды в Кингс Лиге, это пробить президентский пенальти. Ничего другого от него увидеть мы не можем.

Мы практически не пересекаемся с лигой Пике с точки зрения смыслов и идеологий, которые закладывали оба проекта на свою реализацию. Там играют в футбол классные люди, а у нас играют классные люди и звезды. Это большое отличие, – сказал Осипов.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Forbes
logoЛа Лига
logoНиколай Осипов
logoНаПике
logoКингс Лига
logoЛамин Ямаль
logoWinline Медиалига
logoЖерар Пике
мировой медиафутбол
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эйнштейн перед смертью признал, что свою теорию относительности повел от идиолиги
Ответ Glukinho
Эйнштейн перед смертью признал, что свою теорию относительности повел от идиолиги
а Луи Си Кей на протяжении всей своей карьеры вдохновлялся творчеством Азамата Мусагалиева
Ответ Glukinho
Эйнштейн перед смертью признал, что свою теорию относительности повел от идиолиги
А Эпштейн признался агентам ФБР, что его вдохновлял видеоролик Дзюбы
Сильно сомневаюсь, что Пике в курсе существования этого диалога.
Ответ Prekrasnoe_utro
Сильно сомневаюсь, что Пике в курсе существования этого диалога.
Просто в роли Пике были Вован и Лексус
Николай Осипов: «Медиалига стала прародителем РПЛ. Алаев подтвердил это в личном диалоге»
Ответ Эдуардо Силва
Николай Осипов: «Медиалига стала прародителем РПЛ. Алаев подтвердил это в личном диалоге»
Прародителем футбола
Да господи, МЛС — это та же Медиалига, местные ноунеймы плюс ветераны для хайпа. Будто что-то новое изобрели!
Ответ smoker
Да господи, МЛС — это та же Медиалига, местные ноунеймы плюс ветераны для хайпа. Будто что-то новое изобрели!
Откуда столько хамства-то? Сборная с костяком из МЛС выходила в четвертьфинал чемпионата мира когда Россия от Японии с Бельгией отхватывала. МЛС - нормальный чемпионат, уж точно не слабее мексиканского, откуда вышли всякие Маркесы и Чичарито. Какая вообще связь с этими клоунами новогодними?
Ответ smoker
Да господи, МЛС — это та же Медиалига, местные ноунеймы плюс ветераны для хайпа. Будто что-то новое изобрели!
А рпл только из ноунеймов состоит.Тогда она кто?Пивлига?
Никогда в жизни Осипов не общался с Пике, потому что, кто вообще такой Осипов чтобы с ним общался Пике? И никаким медиафутболом из России никогда Пике не вдохновлялся/интересовался. Медиатурниры в различных видах спорта существуют уже десятки лет и уж точно придуманы не у нас. Просто Осипов паталогический звездабол, пытающийся любым способом создать инфоповод о своей лиге.
Пике не только это подтвердил, но и сделал это на русском языке и без акцента! Потом правда Осипов проснулся, не успев записать диалог на камеру....
И не забываем, что ФНЛ- лучшая лига мира
Cерьезно? Да,серьезно,а ты не верил?
Медиалига родила футбол.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем