Николай Осипов: «Медиалига вдохновила Пике на создание Кингс Лиги. Он подтвердил это в личном диалоге»

Николай Осипов: Медиалига вдохновила Жерара Пике на создание Кингс Лиги.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о создании НаПике и Кингс Лиги.

– НаПике напоминает Кингс Лигу Жерара Пике. Чем вас привлекла лига бывшего игрока «Барселоны»? Может быть, есть моменты, которые есть там, но у нас их никогда не повторить?

– Скажу честно, изначально Медиалига вдохновила Жерара Пике на создание его проекта. Это подтверждено им самим в личном диалоге со мной. Медиалига появилась сильно раньше, чем Кингс Лига, а НаПике – это вовсе не копия лиги испанского футболиста. Они просто имеют сходство, потому что на поле меньшее количество людей, и оба проекта играют в закрытом пространстве.

Когда состоялся старт НаПике, очень много владельцев команд Кингс Лиги и журналистов, освещающих данный проект, а также ребят, которые стримят, посмотрели нас. Они приглашали болельщиков посмотреть, что получился схожий, но одновременно сильно отличающийся проект. Были сумасшедшие фидбеки из разряда: «Ребята, вы сделали то, что мы никогда не сможем повторить».

Вовлечение звезд в игру в том объеме, в котором это происходит НаПике лиге Жерара Пике даже не снится. У него играют профессиональные футболисты. Звезды футбола появляются лишь эпизодически. Например, максимум, что может сделать Ламин Ямаль, находясь внутри своей команды в Кингс Лиге, это пробить президентский пенальти. Ничего другого от него увидеть мы не можем.

Мы практически не пересекаемся с лигой Пике с точки зрения смыслов и идеологий, которые закладывали оба проекта на свою реализацию. Там играют в футбол классные люди, а у нас играют классные люди и звезды. Это большое отличие, – сказал Осипов.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

НаПике – российский аналог Кингс Лиги. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.