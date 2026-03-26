Смолову не нравится уровень футбольной экспертизы: «У нас народ не очень разбирается в футболе, а эксперты и комментаторы не помогают. Я хочу рассказывать с экспертной точки зрения»

Федору Смолову не нравится уровень футбольной экспертизы в России.

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара » и «БроукБойз » Федор Смолов рассказал, что ему не нравится уровень футбольной экспертизы в России.

«У нас в шоу про Лигу чемпионов все ведущие – футболисты, которые поиграли в ЛЧ и имеют профессионально-экспертную точку зрения.

Мне поэтому не всегда нравятся «Коммент.Шоу» или «Это футбол, брат». Даже Аршавин и Радимов больше про какие-то байки, ха-ха, хи-хи.

У меня впечатление, что у нас народ не очень хорошо разбирается в футболе. И эксперты, и комментаторы не помогают им в этом разобраться. Они не формируют точку зрения у людей, не погруженных в футбол, чтобы они могли понимать, что происходит.

Моя задача – говорить о футболе с экспертной точки зрения. Если чувак не попал с 10 метров в створ ворот, то 9 из 10 комментаторов скажут: «Ну как отсюда можно было не попасть по воротам». Смотришь на повторе, а там мяч подскакивает, и человек просто не попадает нужным местом по мячу.

Да, это его ответственность. Но бывают ситуации, когда за такое короткое расстояние не можешь перестроить голеностоп, потому что у тебя уже пошло движение. Да, он мог забивать, но произошло объективное стечение обстоятельств, которое повлияло на то, почему он пробил таким образом. Об этом тебе комментаторы не скажут. Они скажут: «Как тут можно не забить?»

Они либо не знают таких деталей, либо не хотят обращать внимание, потому что считают это неважным.

Я, например, могу сказать, как трактовать какой-то эпизод. Я сразу обращаю внимание на опорную ногу. Я понимаю, если он правша, то у него левая опорная. Он отталкивался в прыжке с правой находясь на одной ноге, и не выпрыгнул так высоко. Поэтому он проиграл единоборство. А там скажут: «Надо его менять. Мешок, выпрыгнуть не может», – сказал Смолов.

