  • Смолову не нравится уровень футбольной экспертизы: «У нас народ не очень разбирается в футболе, а эксперты и комментаторы не помогают. Я хочу рассказывать с экспертной точки зрения»
Смолову не нравится уровень футбольной экспертизы: «У нас народ не очень разбирается в футболе, а эксперты и комментаторы не помогают. Я хочу рассказывать с экспертной точки зрения»

Федору Смолову не нравится уровень футбольной экспертизы в России.

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов рассказал, что ему не нравится уровень футбольной экспертизы в России.

«У нас в шоу про Лигу чемпионов все ведущие – футболисты, которые поиграли в ЛЧ и имеют профессионально-экспертную точку зрения.

Мне поэтому не всегда нравятся «Коммент.Шоу» или «Это футбол, брат». Даже Аршавин и Радимов больше про какие-то байки, ха-ха, хи-хи.

У меня впечатление, что у нас народ не очень хорошо разбирается в футболе. И эксперты, и комментаторы не помогают им в этом разобраться. Они не формируют точку зрения у людей, не погруженных в футбол, чтобы они могли понимать, что происходит.

Моя задача – говорить о футболе с экспертной точки зрения. Если чувак не попал с 10 метров в створ ворот, то 9 из 10 комментаторов скажут: «Ну как отсюда можно было не попасть по воротам». Смотришь на повторе, а там мяч подскакивает, и человек просто не попадает нужным местом по мячу.

Да, это его ответственность. Но бывают ситуации, когда за такое короткое расстояние не можешь перестроить голеностоп, потому что у тебя уже пошло движение. Да, он мог забивать, но произошло объективное стечение обстоятельств, которое повлияло на то, почему он пробил таким образом. Об этом тебе комментаторы не скажут. Они скажут: «Как тут можно не забить?»

Они либо не знают таких деталей, либо не хотят обращать внимание, потому что считают это неважным.

Я, например, могу сказать, как трактовать какой-то эпизод. Я сразу обращаю внимание на опорную ногу. Я понимаю, если он правша, то у него левая опорная. Он отталкивался в прыжке с правой находясь на одной ноге, и не выпрыгнул так высоко. Поэтому он проиграл единоборство. А там скажут: «Надо его менять. Мешок, выпрыгнуть не может», – сказал Смолов.

Карина Истомина – психотерапия, Смолов, жены футболистов, комменты. Большое интервью Кораблеву

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Smol Talk на ВидеоСпортсе’‘
Шобла с матча против иксперда паненки - битва двух якодзун, несите вазелин жабогадюкинг начинается
Эксперт,которого мы заслужили...
Это интересно жена на нем ставит психологические свои опыты?
Ответ Сергей Круг
Эксперт,которого мы заслужили... Это интересно жена на нем ставит психологические свои опыты?
А он по ней бъёт паненкой в ответ
Ответ Никита Рудых
А он по ней бъёт паненкой в ответ
Бей бабу паненкой
Будет баба заинькой..
Лучше байки от Радимова чем токинг на вайбе афтер чилла от Смолова
Чувак задумал целое шоу устроить, чтобы свой пенальти оправдать 🤷🏻‍♂️
Опять у них народ не тот
Федя подсчитал себя экспертом, но гопники забрали его обратно
Типа, не футболисты у нас оказывается так себе, а это народ глупый, в футболе не разбирается
Чем отличается специалист от эксперта?
Там, где специалист говорит "Я не знаю", эксперт говорит "Я думаю, что..."
Его Мостовой укусил?
Тюрьму тебе пора экспертировать. Будешь там на корточках рассказывать.
Смолов об интервью Истоминой Спортсу'': «Горжусь ей и тем, какой путь она прошла»
сегодня, 08:56
Рекомендуем
Главные новости
2Drots сыграют с Lit Energy, «Амкал» против СКА в полуфинале НаПике
сегодня, 12:31
Гаджиев о зарплатах футболистов: «Футбол содержится за счет региона и градообразующих предприятий. У «Спартака» был Федун, «Динамо» – крупный силовой концерн»
сегодня, 11:28
Смолов об интервью Истоминой Спортсу’’: «Горжусь ей и тем, какой путь она прошла»
сегодня, 08:56
Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в полуфинале НаПике
вчера, 20:10
2Drots разгромили «Броуков», «Амкал» прошел «Народную Команду» в четвертьфинале НаПике
вчера, 20:05
Лукин посетил матч ФК «10» Мусагалиева против СКА Басты в НаПике
вчера, 19:45Фото
Форвард Lit Energy Карев не забил в пустые ворота с нескольких сантиметров
вчера, 19:06Видео
Гришин – главный тренер ФК «Банка». Ранее команду возглавляла российская нейросеть ГигаЧат
вчера, 18:22
Кузнецов об отстранении Мойзеса: «На месте Челестини поступил бы так же. Тренер – главный в раздевалке. Если он принял такое решение, то оно было необходимым и правильным»
вчера, 16:05
Ведущий «Футбольного клуба» Чепурин: «Ныркам Соболева пора дать поэтичное название». В комментариях предложили «Соболиный полет» и «Дельфинт»
вчера, 14:49
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
24 марта, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
Экс-футболист «Ростова» Стариков сыграет за команду Роналдиньо в американской медиалиге
19 марта, 18:44
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
17 марта, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
16 марта, 19:42
Рекомендуем