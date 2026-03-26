2Drots сыграют с Lit Energy, «Амкал» против СКА в полуфинале НаПике
Расписание полуфиналов НаПике.
1/2 финала НаПике пройдет с ответными встречами.
НаПике, 1/2 финала
28 марта, суббота
Lit Energy – 2Drots. Начало – в 18:00.
29 марта, воскресенье
2Drots – Lit Energy. Начало – в 17:00.
«Амкал» – СКА. Начало – в 19:00.
30 марта, понедельник
СКА – «Амкал». Начало – в 19:00.
Матчи пройдут в Москве в манеже «Академия Будущего».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал НаПике
десятка же обыграла СКА , почему в полуфинале не они ?
Поправили результат в новости с результатами. СКА выиграл 17:12. Спасибо!
