2Drots сыграют с Lit Energy, «Амкал» против СКА в полуфинале НаПике

Расписание полуфиналов НаПике.

1/2 финала НаПике пройдет с ответными встречами. 

НаПике, 1/2 финала

28 марта, суббота

Lit Energy – 2Drots. Начало – в 18:00.

29 марта, воскресенье

2Drots – Lit Energy. Начало – в 17:00.

«Амкал» – СКА. Начало – в 19:00.

30 марта, понедельник

СКА – «Амкал». Начало – в 19:00.

Матчи пройдут в Москве в манеже «Академия Будущего».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал НаПике
десятка же обыграла СКА , почему в полуфинале не они ?
Ответ mak-s
десятка же обыграла СКА , почему в полуфинале не они ?
Поправили результат в новости с результатами. СКА выиграл 17:12. Спасибо!
