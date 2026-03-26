Гаджиев о зарплатах футболистов: «Футбол содержится за счет региона и градообразующих предприятий. У «Спартака» был Федун, «Динамо» – крупный силовой концерн»

Камил Гаджиев: футбол содержится за счет региона и градообразующих предприятий.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему футболисты получают больше денег, чем бойцы.

– Почему футболистам платят миллионы долларов, а бойцам, которые реально теряют здоровье, – от тысячи до пяти тысяч долларов?

– У футбола есть ярко выраженная региональная повестка. Футбол чаще всего содержится за счет региона и градообразующих предприятий.

Например, у футбольного клуба бюджет 2 млрд рублей. Один миллиард туда заливает регион, а второй миллиард – регионообразующее предприятие.

Везде это очень большие ребята. «Зенит », сам понимаешь. У «Спартака» был Федун , «Динамо » – это крупный силовой концерн, куда всегда найдутся партнеры. Хоть у «Динамо » Махачкала не такой большой бюджет, но там и регион, и «Магнит», и «Бетсити».

Потому что футбол – одна из важных региональных задач. Футбол происходит каждую неделю-две, а единоборства в регионе, они как будто бы есть, но живут своей жизнью.

Для региона единоборства – не приоритетная задача, не приоритетный вид спорта, который, например, объединяет людей. Раз в год можно объединить. Я провел турнир в Осетии – все получили огромное удовольствие. Но сравни эффект от турнира Fight Nights в Осетии, который прошел раз в год, и, например, от ФК «Спартак-Алания». Они стали чемпионами в 95 или 96 году. Представь себе, что творилось в регионе. Там каждую неделю стадион был битком, все только этим и жили. Все всем благодарны. Это было явлением. Конечно, на такое регион будет тратиться.

Как можно сравнивать аудиторию единоборств в Москве, например, и фанатов «Спартака »? Когда 30 тысяч человек дружно поют песню МакSим . И не так давно дрались Минеев и Исмаилов . Пришло 12 тысяч человек. Да, это круто. Но это один раз, а футбол – все время, – сказал Гаджиев.