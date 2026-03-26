Смолов об интервью Истоминой Спортсу’’: горжусь ей и тем, какой путь она прошла.

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара » и «БроукБойз » Федор Смолов заявил, что гордится своей женой Кариной Истоминой.

«Кариша правильно сказала – я очень люблю ей хвастаться.

Так вот, хвастаюсь: у моей жены вышло большое интервью на Спортсе’’.

Она поднимает и освещает очень важную тему психологии и ментального здоровья. Я ее полностью поддерживаю и очень горжусь ей и тем, какой путь она прошла. Советую вам прочитать и ознакомиться», – сказал Смолов.

