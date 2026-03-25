Кузнецов об отстранении Мойзеса: «На месте Челестини поступил бы так же. Тренер – главный в раздевалке. Если он принял такое решение, то оно было необходимым и правильным»

Бывший защитник ЦСКА и тренер FC Vibe Дмитрий Кузнецов высказался о конфликте между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России.

Напомним, Мойзес был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на субботний матч с «Динамо» Махачкала (3:1).

– Как вы отреагировали на ситуацию с Мойзесом?

– Понимаете, тренер – главный в раздевалке. Я думаю, что если он принял такое решение, то оно было правильным и необходимым для команды. Надо показать, что нужно дисциплину держать. Как внутри раздевалки, так и вне поля. Тем более Мойзес – один из ведущих игроков ЦСКА. Другие игроки должны понимать, что если лидера наказали, то и они должны себя вести нормально.

– Может ли отстранение лидера как-то дестабилизировать ситуацию внутри коллектива?

– Понимаете, если бы это было несправедливо, то это одно. Здесь наказание, наверное, было правильным. Он там поспорил. Тем более в кубковом матче с «Краснодаром» ни за что удалился, на ровном месте. Лидеру нельзя так делать. При чем обе желтые получил не за игровые моменты, а за недисциплинированное поведение: сначала швырнул кого-то, потом сказал что-то. Это что, лидер команды? Он должен пример подавать своими действиями на поле, а не вот этими бросками и разговорами.

– На месте Челестини так же поступили бы? 

– Несомненно, – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
Понимаете, тренер – главный в раздевалке...
опасное заблуждение...
на поле, в раздевалке... главный его величество результат
Понимаете, тренер – главный в раздевалке... опасное заблуждение... на поле, в раздевалке... главный его величество результат
А вот болельщики "Зенита", по другому считают.
Уж, извините, что за всех
А вот болельщики "Зенита", по другому считают. Уж, извините, что за всех
с болельщиками Зенита всё в порядке... но их почти не слышно в дружном хоре глоров Газпрома
Кузя тренировал клубы ? Погряз в медиа футболе совсем
Кузя тренировал клубы ? Погряз в медиа футболе совсем
Тренировал "Иртыш" Павлодар, и ещё 3 месяца был главным в "Нижнем Новгороде"
