Ведущий «Футбольного клуба» Чепурин: «Ныркам Соболева пора дать поэтичное название». В комментариях предложили «Соболиный полет» и «Дельфинт»

Павел Чепурин: ныркам Соболева пора дать поэтичное название.

Ведущий «Футбольного клуба», экс-вратарь «Эгриси » Павел Чепурин высказался об Александре Соболеве .

«Соболев в матче с «Динамо » забил и отдал голевую передачу. И, конечно, запомнился этюдом в сине-бело-голубых тонах. Уже пора дать поэтичное название ныркам Соболева. В фигурном катании есть же элементы, названные фамилиями фигуристов, которые их впервые исполнили. Например, Аксель – фамилия норвежского фигуриста.

Мне кажется, фамилия Соболев не очень звучная для того, что обычно исполняет Александр. Пока я затрудняюсь придумать такое название. Можете предложить в комментариях.

Соболев продолжает забивать, и со второй попытки зашел в нужную дверь – вошел в элитный «Клуб 100» российских бомбардиров. Правда, он отметил юбилей чуточку раньше, но в итоге все свершилось. Соболев стал первым в «Зените », у кого перенос юбилея все-таки состоялся.

Не очень понятна ситуация со сборной Россией. Несмотря на такую хорошую форму, Соболев не вызван на матчи с Никарагуа и Мали . И хоть мы Соболева сравниваем с Дзюбой, но на фоне Артема Александр выглядит дешевой репликой.

Напомню, Соболев не должен был играть с «Динамо», потому что его должны были удалить в матче со «Спартаком » за вторую желтую карточку, когда он ударил локтем в лицо Наиля Умярова . Это признала даже экспертно-судейская комиссия.

Думаю, это не первое и далеко не последнее спорное судейское решение в матчах «Зенита». Особенно на финише чемпионата. Присмотритесь, возможно, я ошибаюсь», – сказал Чепурин.

В комментариях подписчики предложили несколько вариантов названия действию Соболева: «Соболиный тулуп», «Дельфинт», «Соболиный полет», «Соболет», «Собольнуть»/«Соболировать», «Пасть Соболем».