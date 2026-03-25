  Ведущий «Футбольного клуба» Чепурин: «Ныркам Соболева пора дать поэтичное название». В комментариях предложили «Соболиный полет» и «Дельфинт»
Ведущий «Футбольного клуба» Чепурин: «Ныркам Соболева пора дать поэтичное название». В комментариях предложили «Соболиный полет» и «Дельфинт»

Ведущий «Футбольного клуба», экс-вратарь «Эгриси» Павел Чепурин высказался об Александре Соболеве.

«Соболев в матче с «Динамо» забил и отдал голевую передачу. И, конечно, запомнился этюдом в сине-бело-голубых тонах. Уже пора дать поэтичное название ныркам Соболева. В фигурном катании есть же элементы, названные фамилиями фигуристов, которые их впервые исполнили. Например, Аксель – фамилия норвежского фигуриста.

Мне кажется, фамилия Соболев не очень звучная для того, что обычно исполняет Александр. Пока я затрудняюсь придумать такое название. Можете предложить в комментариях.

Соболев продолжает забивать, и со второй попытки зашел в нужную дверь – вошел в элитный «Клуб 100» российских бомбардиров. Правда, он отметил юбилей чуточку раньше, но в итоге все свершилось. Соболев стал первым в «Зените», у кого перенос юбилея все-таки состоялся.

Не очень понятна ситуация со сборной Россией. Несмотря на такую хорошую форму, Соболев не вызван на матчи с Никарагуа и Мали. И хоть мы Соболева сравниваем с Дзюбой, но на фоне Артема Александр выглядит дешевой репликой.

Напомню, Соболев не должен был играть с «Динамо», потому что его должны были удалить в матче со «Спартаком» за вторую желтую карточку, когда он ударил локтем в лицо Наиля Умярова. Это признала даже экспертно-судейская комиссия.

Думаю, это не первое и далеко не последнее спорное судейское решение в матчах «Зенита». Особенно на финише чемпионата. Присмотритесь, возможно, я ошибаюсь», – сказал Чепурин.

В комментариях подписчики предложили несколько вариантов названия действию Соболева: «Соболиный тулуп», «Дельфинт», «Соболиный полет», «Соболет», «Собольнуть»/«Соболировать», «Пасть Соболем».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Футбольный клуб»
ахахаха
Дельфинт😂😂😂
Ответ kinza
Идеально подходит 😂😂😂
Сначала прочитал "Соболиный помёт")
Ответ Jefri AG
А разве не так?
Ответ Jefri AG
Я прочитал "Соловьиный поймёт"
Соболиный полёт - и поэтично, и патриотично...)
Ответ Renki
Может Полёт соболя? или Полёт соболЯ?
сильно дохера чести что то в честь этого клоуна называть
Это прям очень хорошо!
Какая то чепушила из птичьего гнезда.
Соловьиного помета достаточно. Больше не надо
соболинный помёт....
Рекомендуем
Главные новости
Lit Energy играют с «Банкой», 2Drots разгромили «Броуков» в четвертьфинале НаПике
5 минут назадLive
Кузнецов об отстранении Мойзеса: «На месте Челестини поступил бы так же. Тренер – главный в раздевалке. Если он принял такое решение, то оно было необходимым и правильным»
6 минут назад
Гаджиев о тюремных сроках для блогеров за неуплату налогов: «Фронту нужны деньги. Есть способы мотивационные, а есть чуть насильственные. И государство вынуждено к ним прибегать»
сегодня, 12:45
Смолов о дебюте Маринкина: «Топ, мне понравился. Мало того, что он может задумать, он еще это может исполнить»
сегодня, 10:53
Гаджиев о налоговой задолженности в 72 млн рублей: «Лучше заплатить, против ветра писать не буду. Справедливо ли? Пени есть пени. Можно сказать, что и НДС 20% несправедливо»
сегодня, 09:18
Камил Гаджиев: «Я дам пощечину каждому, кто не подаст мне руку. Побьют – ничего страшного. Думаешь, мне мало по голове прилетало?»
вчера, 19:54
«Давай, давай! Если выйдете, я готов – сразу говорю». Смолов снова сыграет за «БроукБойз» в Кубке России
вчера, 18:29
Зампред Госдумы Жуков нанес символический удар перед матчем «Амкал» – «Народная Команда»
вчера, 16:45Видео
Гаджиев о пощечине Уткину: «Не тот человек, с кем перед смертью обязательно мириться. Назвал меня фуфлометом, я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный, я бы с ноги пробил»
вчера, 15:46
Федор Смолов: «Галицкий запретил Агкацеву разыгрывать мяч ногами, когда он стал основным вратарем после ухода Сафонова. Думал, что это плохо, а потом понял, насколько это крутое решение»
вчера, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
вчера, 16:37
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
23 марта, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
Экс-футболист «Ростова» Стариков сыграет за команду Роналдиньо в американской медиалиге
19 марта, 18:44
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
17 марта, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
16 марта, 19:42
Рекомендуем