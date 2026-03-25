Гаджиев о тюремных сроках для блогеров за неуплату налогов: «Фронту нужны деньги. Есть способы мотивационные, а есть чуть насильственные. И государство вынуждено к ним прибегать»
Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался об ужесточении государством контроля инфобизнеса.
«Если мы говорим об известных блогерах, многим приписывают мошенничество, потому что они используют схемы. Им говорят: «Вы должны 100 млн рублей». Они отвечают: «У нас нет». Ну тогда идите сюда – в тюрьму. Так они и предстают перед судом.
Появляются адвокаты, которые говорят: «Идите в суд, мы вас отобьем». Так многие известные блогеры получили сроки.
Сидеть в тюрьме за то, что ты не заплатил налоги… По сути, ты совершил преступление, но экономическое. Да, это преступление против государства, согласен. Тем более в текущей ситуации. Но человек сидит в тюрьме, не причинив никакого вреда другому человеку... Может быть, это и справедливо, но триггерит.
Есть несколько причин, почему так делают. Демонстративно давят на определенную прослойку людей – блогеров и так далее. Это такой неконтролируемый серый рынок. Рано или поздно государство должно было обратить внимание на этот серый рынок и сказать: «Ребята, вы вообще берегов не знаете? Вы хотя бы понимаете, что живете в России?»
Во-вторых, фронту нужны деньги. Это тоже очевидно. Есть мотивационные способы: давайте помогать, собираться, объединяться. А есть и более жесткие способы – государство вынуждено к ним прибегать, собирая деньги с бизнеса таким образом.
Это серьезный вопрос. Мы говорим о публичных людях, которые оказались в тюрьме. Их жалко, потому что они публичные: мы про них знаем, у нас есть возможность их пожалеть. А представьте, о скольких людях, которые вынуждены закрыть бизнес, потому что не справляются с налоговой нагрузкой, мы не знаем. Об этих людях не говорят. Их мне жаль больше. Это простые люди, которые не успели заработать, попытались открыть бизнес, разорились, продали имущество – там вообще трэш.
Известные блогеры, если говорить прямо, хотя бы успели пожить на широкую ногу: ездили за границу, покупали дорогое имущество. Они оказались в тюрьме – это плохо. Но хорошее в их жизни тоже было. А я знаю людей, которые работали как могли: что-то продали, на последнее что-то открыли, очень надеялись. Не пошло – закрылись. Их жалко», – рассказал Гаджиев.
Верните Талалаева, пожалуйста
Хоть Гаджиев и мерзкий тип, еще и за Васю по хорошему по щам нужно надавать, но тут он прав.
Мелкий бизнес душат, пока эти "слуги народа" жируют и воруют миллионами.
Запреты, запреты, налоги , налоги , опять запреты и так по кругу