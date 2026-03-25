  • Гаджиев о тюремных сроках для блогеров за неуплату налогов: «Фронту нужны деньги. Есть способы мотивационные, а есть чуть насильственные. И государство вынуждено к ним прибегать»
Гаджиев о тюремных сроках для блогеров за неуплату налогов: «Фронту нужны деньги. Есть способы мотивационные, а есть чуть насильственные. И государство вынуждено к ним прибегать»

Камил Гаджиев высказался о тюремных сроках для блогеров за неуплату налогов.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался об ужесточении государством контроля инфобизнеса.

«Если мы говорим об известных блогерах, многим приписывают мошенничество, потому что они используют схемы. Им говорят: «Вы должны 100 млн рублей». Они отвечают: «У нас нет». Ну тогда идите сюда – в тюрьму. Так они и предстают перед судом.

Появляются адвокаты, которые говорят: «Идите в суд, мы вас отобьем». Так многие известные блогеры получили сроки.

Сидеть в тюрьме за то, что ты не заплатил налоги… По сути, ты совершил преступление, но экономическое. Да, это преступление против государства, согласен. Тем более в текущей ситуации. Но человек сидит в тюрьме, не причинив никакого вреда другому человеку... Может быть, это и справедливо, но триггерит.

Есть несколько причин, почему так делают. Демонстративно давят на определенную прослойку людей – блогеров и так далее. Это такой неконтролируемый серый рынок. Рано или поздно государство должно было обратить внимание на этот серый рынок и сказать: «Ребята, вы вообще берегов не знаете? Вы хотя бы понимаете, что живете в России?»

Во-вторых, фронту нужны деньги. Это тоже очевидно. Есть мотивационные способы: давайте помогать, собираться, объединяться. А есть и более жесткие способы – государство вынуждено к ним прибегать, собирая деньги с бизнеса таким образом.

Это серьезный вопрос. Мы говорим о публичных людях, которые оказались в тюрьме. Их жалко, потому что они публичные: мы про них знаем, у нас есть возможность их пожалеть. А представьте, о скольких людях, которые вынуждены закрыть бизнес, потому что не справляются с налоговой нагрузкой, мы не знаем. Об этих людях не говорят. Их мне жаль больше. Это простые люди, которые не успели заработать, попытались открыть бизнес, разорились, продали имущество – там вообще трэш.

Известные блогеры, если говорить прямо, хотя бы успели пожить на широкую ногу: ездили за границу, покупали дорогое имущество. Они оказались в тюрьме – это плохо. Но хорошее в их жизни тоже было. А я знаю людей, которые работали как могли: что-то продали, на последнее что-то открыли, очень надеялись. Не пошло – закрылись. Их жалко», – рассказал Гаджиев.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Дневник Хача»
Если фронту нужны деньги, то есть яхты Дерипаски и Усманова, часы патриарха Гундяева, дворец путина в Геленджике. Не благодарите.
Ответ befree
Если фронту нужны деньги, то есть яхты Дерипаски и Усманова, часы патриарха Гундяева, дворец путина в Геленджике. Не благодарите.
Ай, молодца!
Ответ befree
Если фронту нужны деньги, то есть яхты Дерипаски и Усманова, часы патриарха Гундяева, дворец путина в Геленджике. Не благодарите.
Не получится. Аппарт-отель на Черном море не продаётся. А если отобрать у остальных, то у этого отеля появится новый хозяин. Зачем на ровном месте себе устраивать оставление полномочий раньше времени?
НДС 22%. Эй,предприниматели, фронту нужны деньги! Повышение коммунальных услуг - дважды в этом году, эй, граждане, фронту нужны деньги! Продолжать…)
Ответ Alex.K71
НДС 22%. Эй,предприниматели, фронту нужны деньги! Повышение коммунальных услуг - дважды в этом году, эй, граждане, фронту нужны деньги! Продолжать…)
Так он же сказал: блогеры успели пожить на широкую ногу. Разве из этого логично не следует, что теперь надо повысить ЖКХ так как не на что содержать армию?! ))
А нужен ли деньгам фронт?
Фронту нужны деньги..., потрясите генералов шойгунских, там поболее в сотни раз на воровали ..
Истомина и Гаджиев на спортсе в один день это уже какой-то перебор
Верните Талалаева, пожалуйста
Вам не кажется, что Гаджиева становится много?
Ответ Рубин2003
Вам не кажется, что Гаджиева становится много?
Ну их не мало. Гаджи Гаджиев. Махач Гаджиев.
Посадить в тюрьму - это ЧУТЬ насильственное?
Ответ Алексѣй Пестовъ
Посадить в тюрьму - это ЧУТЬ насильственное?
Ну, без пощёчин же, ну 💁🏻‍♂️
Государство вынуждено собирать деньги с бизнеса — это интересная формула. У знатоков есть досрочный ответ на кого бизнес переложит свои издержки?
Вы текс то почитайте полностью для начала, а не только заголовок .
Хоть Гаджиев и мерзкий тип, еще и за Васю по хорошему по щам нужно надавать, но тут он прав.
Мелкий бизнес душат, пока эти "слуги народа" жируют и воруют миллионами.
Запреты, запреты, налоги , налоги , опять запреты и так по кругу
А спортс грамотно решил закидывать по кринжу в день от Камилы))) Знают, понимают, что полностью смотреть эту говнину никто не будет. Поэтому порционно закидывают людоедские, омерзительные или просто глупые высказывания персонажа
