Гаджиев о тюремных сроках для блогеров за неуплату налогов: «Фронту нужны деньги. Есть способы мотивационные, а есть чуть насильственные. И государство вынуждено к ним прибегать»

Камил Гаджиев высказался о тюремных сроках для блогеров за неуплату налогов.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев высказался об ужесточении государством контроля инфобизнеса.

«Если мы говорим об известных блогерах, многим приписывают мошенничество, потому что они используют схемы. Им говорят: «Вы должны 100 млн рублей». Они отвечают: «У нас нет». Ну тогда идите сюда – в тюрьму. Так они и предстают перед судом.

Появляются адвокаты, которые говорят: «Идите в суд, мы вас отобьем». Так многие известные блогеры получили сроки.

Сидеть в тюрьме за то, что ты не заплатил налоги… По сути, ты совершил преступление, но экономическое. Да, это преступление против государства, согласен. Тем более в текущей ситуации. Но человек сидит в тюрьме, не причинив никакого вреда другому человеку... Может быть, это и справедливо, но триггерит.

Есть несколько причин, почему так делают. Демонстративно давят на определенную прослойку людей – блогеров и так далее. Это такой неконтролируемый серый рынок. Рано или поздно государство должно было обратить внимание на этот серый рынок и сказать: «Ребята, вы вообще берегов не знаете? Вы хотя бы понимаете, что живете в России?»

Во-вторых, фронту нужны деньги. Это тоже очевидно. Есть мотивационные способы: давайте помогать, собираться, объединяться. А есть и более жесткие способы – государство вынуждено к ним прибегать, собирая деньги с бизнеса таким образом.

Это серьезный вопрос. Мы говорим о публичных людях, которые оказались в тюрьме. Их жалко, потому что они публичные: мы про них знаем, у нас есть возможность их пожалеть. А представьте, о скольких людях, которые вынуждены закрыть бизнес, потому что не справляются с налоговой нагрузкой, мы не знаем. Об этих людях не говорят. Их мне жаль больше. Это простые люди, которые не успели заработать, попытались открыть бизнес, разорились, продали имущество – там вообще трэш.

Известные блогеры, если говорить прямо, хотя бы успели пожить на широкую ногу: ездили за границу, покупали дорогое имущество. Они оказались в тюрьме – это плохо. Но хорошее в их жизни тоже было. А я знаю людей, которые работали как могли: что-то продали, на последнее что-то открыли, очень надеялись. Не пошло – закрылись. Их жалко», – рассказал Гаджиев.