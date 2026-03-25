Смолов о дебюте Маринкина: «Топ, мне понравился. Мало того, что он может задумать, он еще это может исполнить»
Смолов о дебюте Маринкина: Топ, мне понравился.
Федор Смолов оценил дебют в старте «Динамо» Тимофея Маринкина.
17-летний полузащитник впервые вышел с первых минут в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:3).
«Топ, мне понравился. У него хорошие перспективы. Несмотря на то, что «Динамо» сыграло неважно, второй тайм был хорош в его исполнении, где он пытался обострять, играть вперед.
Видно, что у него есть исполнительское мастерство. Мало того, что он может задумать, он еще это может исполнить», – сказал Смолов.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
Ну пусть у него всё получится,сейчас не так много талантливой молодёжи.
Ну пусть у него всё получится,сейчас не так много талантливой молодёжи.
Вроде как наоборот, молодежи талантливой стало больше. Помню лет 10 назад лучшим молодым был базелюк, который даже не играл стабильно за основу. А сейчас есть кисляк, Батраков, Глебов и постоянно какие-то молодые получают шансы
Сам Федя задумать не может, а вот исполнить как в Кофемании - это пожалуйста😼
Хороший парень, правда выглядит не на 17)))
Хороший парень, правда выглядит не на 17)))
Не, вблизи выглядит на свои годы
Ко второму тайму повзрослел и стал показывать что умеет. Не сбавляй Тимоха
Понравился парень, обостряет хорошо, мясом бы обрасти еще, Гусев молодец, что не маринует
