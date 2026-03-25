Смолов о дебюте Маринкина: «Топ, мне понравился. Мало того, что он может задумать, он еще это может исполнить»

Смолов о дебюте Маринкина: Топ, мне понравился.

Федор Смолов оценил дебют в старте «Динамо» Тимофея Маринкина .

17-летний полузащитник впервые вышел с первых минут в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Зенитом » (1:3).

«Топ, мне понравился. У него хорошие перспективы. Несмотря на то, что «Динамо » сыграло неважно, второй тайм был хорош в его исполнении, где он пытался обострять, играть вперед.

Видно, что у него есть исполнительское мастерство. Мало того, что он может задумать, он еще это может исполнить», – сказал Смолов.