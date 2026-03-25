  Гаджиев о налоговой задолженности в 72 млн рублей: «Лучше заплатить, против ветра писать не буду. Справедливо ли? Пени есть пени. Можно сказать, что и НДС 20% несправедливо»
16

Гаджиев о налоговой задолженности в 72 млн рублей: «Лучше заплатить, против ветра писать не буду. Справедливо ли? Пени есть пени. Можно сказать, что и НДС 20% несправедливо»

Основатель Fight Nights Камил Гаджиев высказался о налоговой задолженности.

В феврале 2026 года у промоушена Fight Nights, которым руководит Гаджиев, заблокировали 83 банковских счета в трех банках из-за налоговой задолженности в размере 72 млн рублей.

«Два года шла налоговая проверка. Выяснилось, что компания, которой мы платили с НДС, не сдала отчетность. Когда нас начали проверять, оказалось, что сумма невыплаченного НДС составляет 72 млн. На самом деле – 50 млн, а 22 млн – это пени.

Виноваты прежде всего мы сами. Нужно было более тщательно подбирать контрагентов, спрашивать, что они потом собираются делать с этим НДС. А мы думали: ну работаем и работаем.

В итоге мне выставили, если быть абсолютно точным, сумму 39 млн рублей, еще 6 млн – штраф и еще 20 с лишним млн – это пени. В сумме 72 млн – будь добр, плати. Уже плачу, половину закрыл. Неприятно, но я против ветра писать не буду. Я это принял, плачу – вариантов нет. Через некоторое время опубликую справку об отсутствии задолженности», – рассказал Гаджиев.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Дневник Хача»
Дядя, НДС давно 22%.
Ответ Rumata78
Давно? Сколько лет?
Ответ Rumata78
и 5% и 7% и 10% и 20% и 22% и даже 0%....
А чего бы с ноги не пробить?
Понятно, что была обнальная схема. Но сейчас все цепочки контрагентов в автоматическом режиме видны для ФНС
Интересно) так если контрагент не платил, значит ты платил. За два года проверки можно было это показать? Как так вышло, что ты вместо него платишь, схематоза нессущая?))
Норм пени набежали у тебя.
Если пени набегают,значит,это кому-нибудь нужно!
Вообще не удивлён, что данный товарищ не понимает, что есть такая штука как налоги и не в курсе сколько они.
Копать дальше надо, там миллиарды не заплачены.
А в налоговую слабо сходить и по щекам им надавать?))
"компания, которой мы платили с НДС, не сдала отчетность" классика :)))) кто в теме, тот поймет :)
