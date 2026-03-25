Гаджиев о налоговой задолженности в 72 млн рублей: «Лучше заплатить, против ветра писать не буду. Справедливо ли? Пени есть пени. Можно сказать, что и НДС 20% несправедливо»

Основатель Fight Nights Камил Гаджиев высказался о налоговой задолженности.

В феврале 2026 года у промоушена Fight Nights, которым руководит Гаджиев, заблокировали 83 банковских счета в трех банках из-за налоговой задолженности в размере 72 млн рублей.

«Два года шла налоговая проверка. Выяснилось, что компания, которой мы платили с НДС, не сдала отчетность. Когда нас начали проверять, оказалось, что сумма невыплаченного НДС составляет 72 млн. На самом деле – 50 млн, а 22 млн – это пени.

Виноваты прежде всего мы сами. Нужно было более тщательно подбирать контрагентов, спрашивать, что они потом собираются делать с этим НДС. А мы думали: ну работаем и работаем.

В итоге мне выставили, если быть абсолютно точным, сумму 39 млн рублей, еще 6 млн – штраф и еще 20 с лишним млн – это пени. В сумме 72 млн – будь добр, плати. Уже плачу, половину закрыл. Неприятно, но я против ветра писать не буду. Я это принял, плачу – вариантов нет. Через некоторое время опубликую справку об отсутствии задолженности», – рассказал Гаджиев.