Камил Гаджиев: «Я дам пощечину каждому, кто не подаст мне руку. Побьют – ничего страшного. Думаешь, мне мало по голове прилетало?»

Камил Гаджиев: Каждому, кто не подаст мне руку, я дам пощечину.

Основатель Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как поступит с человеком, который откажется жать ему руку.

«Каждому человеку, который не подаст мне руку, я дам пощечину.

Ты думаешь, я переживаю, что боец вскочит и меня побьет!? От этого еще никто не умирал.

Кто кого еще побьет – вопрос. Но даже если меня побьют, ничего страшного.

Я единоборствами всю жизнь занимался. Думаешь, мне мало по голове прилетало?» – сказал Гаджиев.

