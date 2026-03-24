«Давай, давай! Если выйдете, я готов – сразу говорю». Смолов снова сыграет за «БроукБойз» в Кубке России

Федор Смолов снова сыграет за «БроукБойз» в Fonbet Кубке России.

Это случится, если клуб сыграет в турнире. Ранее медиафутбольные клубы поулчали wild-card или квалифицировались через успехи в WINLINE Медиалиге.

Егоров: «Мы почему-то майки с фамилией Смолов не выпускали. Видимо, это наше упущение. Мне интересно, сколько бы купили».

Смолов: «Я заказывал себе пять штук через админа, все раздал. У меня много народу попросило».

Егоров: «Надеюсь, в этом году в Кубок России выйдем, может сыграешь опять».

Смолов: «Давай, давай! Если выйдете, я готов – сразу говорю».

В Кубке России-2025/26 Смолов сыграл за «Броуков» в трех матчах. Забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
5 комментариев
А тебя разве ИТК не подписали на кубок еще?
"Это случится, если клуб оберется/отберется/отъебется в/на/от турнир" (ненужное зачеркнуть - тест для редкаторов)
Таксистом или курьером чтоли устроился бы, а то мозг атрофируется от ничего не делания
Сколько ж ему там платят за 90 минут, что он так бежит впереди паровоза
