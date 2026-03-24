Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»

Артем Карпукас мог сыграть за «БроукБойз» в WINLINE Медиалиге в 2022-м.

Об этом рассказал президент клуба Дмитрий Егоров.

«Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги. Это чтобы вы понимали уровень надежд на него. Парень не то, что в отчаянии был. Но они общались с Райзеном [вторым президентом «БроукБойз»], Карпукас смотрел его стримы.

Он говорит: «Можно я за вас сыграю?» Артем еще помоложе был, но сам факт.

Карпукас большой молодец, что тот момент перерос и доказал всем все за два года», – рассказал Егоров.

По ходу первого сезона Медиалиги Карпукас дебютировал за основу «Локомотива». 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
Материалы по теме
Ари: «Не думаю о возвращении в профессиональный футбол. Работа в «Торпедо» для меня на первом месте»
14 марта, 12:20
Дмитрий Егоров: «В России вводят утильсбор, и обычному человеку тяжело купить «Мерседес». А «Газпром» без всяких утильсборов берет Дуранов за 20 млн евро. Это целевое расходование средств?»
5 марта, 13:59
Рекомендуем
Главные новости
Гаджиев о пощечине Уткину: «Не тот человек, с кем перед смертью обязательно мириться. Назвал меня фуфлометом, я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный, я бы с ноги пробил»
52 минуты назад
Федор Смолов: «Галицкий запретил Агкацеву разыгрывать мяч ногами, когда он стал основным вратарем после ухода Сафонова. Думал, что это плохо, а потом понял, насколько это крутое решение»
сегодня, 14:08
Мусагалиев вложил более 10 млн рублей собственных средств в ФК «10» за последние четыре месяца: «Сейчас один из самых тяжелых моментов в истории клуба»
сегодня, 13:10
Дмитрий Кузнецов: «Если Талалаеву нужно делать шоу, пусть идет в медиафутбол»
сегодня, 11:42
Блогер Столяров: «Медиакоманда никогда не дойдет до РПЛ. Это без шансов. Надо выбросить мысль, что медиафутболу нужно в проффутбол»
сегодня, 10:20
«Амкал» сыграет с «Народной Командой», 2Drots против «Броуков» в четвертьфинале НаПике
сегодня, 08:53
Смолов о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Если честно, даже говорить ничего не хочется»
вчера, 17:03
Михаил Литвин – «Король НаПике». Президент Lit Energy – лучший медийный игрок 8-й игровой недели НаПике
вчера, 16:30
Мусагалиев о формате МФЛ-7: «Если верить президенту Медиалиги, то любой его проект суперклассный. Слепо верю в это»
вчера, 13:59
Кудряшов против Goody, Стронг подерется с Акимбо. Опубликован полный кард турнира Fight Nights «Медиафутбол против всех»
вчера, 12:07
Ко всем новостям
Последние новости
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
вчера, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
Экс-футболист «Ростова» Стариков сыграет за команду Роналдиньо в американской медиалиге
19 марта, 18:44
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
17 марта, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
16 марта, 19:42
Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
16 марта, 18:56Видео
Рекомендуем