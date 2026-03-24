Дмитрий Егоров: «Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги»
Артем Карпукас мог сыграть за «БроукБойз» в WINLINE Медиалиге в 2022-м.
Об этом рассказал президент клуба Дмитрий Егоров.
«Карпукас мог сыграть за «Броуков» в первом сезоне Медиалиги. Это чтобы вы понимали уровень надежд на него. Парень не то, что в отчаянии был. Но они общались с Райзеном [вторым президентом «БроукБойз»], Карпукас смотрел его стримы.
Он говорит: «Можно я за вас сыграю?» Артем еще помоложе был, но сам факт.
Карпукас большой молодец, что тот момент перерос и доказал всем все за два года», – рассказал Егоров.
По ходу первого сезона Медиалиги Карпукас дебютировал за основу «Локомотива».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем