  • Гаджиев о пощечине Уткину: «Не тот человек, с кем перед смертью обязательно мириться. Назвал меня фуфлометом, я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный, я бы с ноги пробил»
Камил Гаджиев объяснил, почему дал пощечины Василию Уткину в 2022-м.

Гаджиев – президент медиафутбольного клуба Fight Nights. Уткин был руководителем «Эгриси». Оба клуба участвуют в WINLINE Медиалиге.

«Он мне выбора не оставил. Я его не бил – я его унизил.

Царствие ему небесное, мы же помирились перед его смертью. Хорошо, что так. Но если бы не помирились – ничего страшного. Не тот человек, с кем обязательно нужно мириться. Если человек был говном, нужно называть вещи своими именами. Скорее всего, Василий Уткин был говном.

Я прихожу на пресс-конференцию, вижусь с Уткиным – мы друг друга знаем. У нас впереди матч, мы поздоровались, сделали фото. Поговорили о своих командах, не более того. У меня был спор с другой командой на 500 тысяч рублей на результат матча. Мы обсуждали это на конференции. После я ушел, а Вася остался – что-то еще продолжал обсуждать.

Когда я ушел, мне присылают видео: Уткин говорит: «У нас в медиафутболе разбрасываться деньгами не принято. Но если Камил Гаджиев так любит спорить, я предлагаю поспорить на результат матча на 500 тысяч рублей. Сейчас пойду в банкомат, сниму последние сбережения и это сделаю».

Думаю, ладно. Но это уже как-то криво. Мог бы и при мне это сделать. А еще «Эгриси» – уже команда, которая первый сезон отыграла, не знаю, попала в призовые места или нет, но команда построенная. Fight Nights только появились («Эгриси» дебютировал в формате 11×11 в том же сезоне Медиалиги, что и команда Гаджиева. До этого команда Уткина играла в любительский футбол 8×8 — Спортс’‘).

Записываю ответ: «Если честно, не люблю влезать в заведомо неравный спор. Некорректно предлагать одной команде, которая уже давно существует, спор на деньги команде, которая только появилась. Но у меня встречное предложение – давайте на поле выйдут Василий Уткин, Камил Гаджиев и по 10 партнеров».

Понятно, Василий Уткин весит 200 кг, два шага пройдет – и все. А я – тоже не футболист. Дайте нам хоть какой-то шанс, если вы такие крутые. Тоже треш-ток.

Через 10 минут после выхода видео — телеграм-канал Уткина: «Гаджиев — фуфломет, слился. Тема закрыта». Как это понимать? Звоню Васе – трубку не берет. Я что, сливался? Он предложил, я предложил встречный спор на своих условиях. Думал, Вася дальше что-то разовьет – попикируемся. У него неслабый канал, люди, прочитав это, подумают: с чего Гаджиев фуфломет? Значит, там что-то было?

Проходит три дня, мы идем на матч, сидит Уткин. Я подхожу к нему и протягиваю руку. Он назвал меня фуфлометом, а я протянул ему руку. Будь на его месте физически нормальный человек – я бы с ноги пробил. Но я отдаю себе отчет, что там, по сути, инвалид. Говорю: «Вась, что ты там забарагозил?» Думаю, надо замять. А он мне говорит: «Я тебе руку жать не буду». Я ему взял и постучал по щекам: «Ты, говно! Мне руку жать не будешь? Хрен моржовый».

Самое интересное – мы вышли и выиграли.

Проходит время, и Вася в интервью говорит: «Я сожалею, что это произошло». Я это прочитал. Тут футбольный матч за 3-е место, они у нас выигрывают. Сидит Уткин. Думаю, пойду поздравлю. Обнялись и разошлись.

Он мне через три дня звонит: «Камил, знаешь, у меня камень на душе был. Я понимаю, что был неправ. Но то, что ты дал пощечины, – это меня тоже задело». Говорю: «Хочешь это обсуждать или закроем тему?» Он: «Конечно, закроем тему». Он мне в своей неправоте признался.

Еще через неделю он мне позвонил: «У меня с одним футболистом вопрос, помоги мне его решить». Я вопрос решил – мне хотелось сделать ему что-то приятное. А еще через некоторое время он умер», – сказал Гаджиев.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал «Дневник Хача»
какой же все таки Гаджиев обиженный сопливый никчёмный кондом
Ответ Пустомеля
Комментарий скрыт
Ответ Adeen
Комментарий скрыт
Нет
Мы же помирились... И продолжил лить грязь про человека, который уже не сможет ответить
Ответ Алексей Иванов
Это и называется скотство.
Ответ Алексей Иванов
Не бойся ружья двухстволки, а бойся Камила двухстулки... (с) Народная мудрость
Лучше бы молчал и говорил о себе.
Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Ответ roma.atyakshev
Комментарий скрыт
Руки распускать оправдано?
Кто ты в мире футбола, и кем был Вася
Он глыба, а ты некий Гаджиев, когда я вижу эту фамилию, то думаю в первую очередь о Гаджи Гаджиеве, но точно не о тебе
Человек давно умер, а ты ума так и не накопил, чтобы иной раз тактично промолчать
Ответ Арсений1990
Кстати, да. Удивился, с чего бы это Гаджи Гаджиев так высказался бы про Васю
Так Гаджиев и есть фуфломёт, что Вася не так сказал.
1. Гаджиев слился со спора
2. Гаджиев не вывез трэшток, который сам же и предложил
3. Гаджиев позволил себе некрасивые действия физического и ментального свойства
4. Гаджиев, спустя два года после после смерти Васи, набрасывает на вентилятор

Видимо, он понял, что как-то стало забываться, кто он такой. Так вот, Камил Гаджиев - фуфломет.

А про Васю лишний раз вспоминать необходимости нет, Васю никто и не забывал.
Из новости понял, что Гаджиев фуфломет
Не думаю, что Камил является тем, с кем обязательно надо помириться перед смертью
Ответ Сарсен Абдрахманов
Скорее , наоборот.
Прав был Вася, Гаджиев-фуфломет прям стопроцентный.
Камил, если ты это читаешь, ты говно.
