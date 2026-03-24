  • Федор Смолов: «Галицкий запретил Агкацеву разыгрывать мяч ногами, когда он стал основным вратарем после ухода Сафонова. Думал, что это плохо, а потом понял, насколько это крутое решение»
Федор Смолов: «Галицкий запретил Агкацеву разыгрывать мяч ногами, когда он стал основным вратарем после ухода Сафонова. Думал, что это плохо, а потом понял, насколько это крутое решение»

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара» и «БроукБойз» Федор Смолов рассказал, что Сергей Галицкий запрещал вратарю «быков» Станиславу Агкацеву разыгрывать мяч ногами.

«Когда я только пришел в «Краснодар», мы на предсезонке все сборы наигрывали, чтобы Стас [Агкацев] играл ногами. Он действительно классно играет ногами, у него суперпередачи. По игре ногами он лучший российский вратарь, которого я видел.

И в одном из товарищеских матчей он хотел отдать пас опорнику, но мяч перехватили и ему забили гол. Потом был момент, где он из рук выронил мяч.

И он начал переживать, неуверенно чувствовать себя психологически, потому что еще не был основным вратарем, но должен им стать, так как Матвей уже ушел. Это были последние товарищеские матчи перед официальными играми.

И Сергей Николаевич [Галицкий] совместно с тренером вратарей запретили ему разыгрывать мяч. Я Стаса спрашиваю: «Куда ты бьешь? Почему ты все время бьешь? У тебя же такая передача». Он ответил, что ему запретили разыгрывать.  

Я вначале подумал, что это плохо. А потом проанализировал и понял, насколько это крутое решение. Потому что зачем молодому вратарю, у которого нет опыта и уверенности, создавать потенциально момент, где он может в себе усомниться и занервничать. То есть они уберегли его от того, чтобы он оказался в ситуации, где он нервничает.

И сейчас мы видим того Агкацева, про которого говорим, что он лучший вратарь в чемпионате России. Стасик, респект», – сказал Смолов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
Федор Смолов: «Галицкий запрещал мне бить пенальти паненкой. Думал, что это плохо, а потом понял, насколько это крутое решение!»
Комментарий скрыт
Фиг с ним, с футболом
Чо по суду Федос???
Эту маляву он по нитке на спортс загнал. Тренируется.
Сухари сушит )))
Я думаю благодаря тренировкам со Смоловым Агкацев научился отбивать свои первые пенальти
Федя, как мог, наигрывал ему уверенность
А потом рассказывают, что Галицкий никак не вмешивается.
здорово, когда хозяин клуба может сказать игрокам как и куда пинать мяч. опять же, можно сэкономить на тренере
А еще говорят, от одного взгляда Галицкого сроки годности товара увеличиваются на 7-10 дней.
Тоесть то что Галицкий вмешивается в тренировочный процесс это не миф? Смолов это сейчас подтвердил.
Наверное это единственный президент в РПЛ, которому можно
Опять же хозяин барин но почему не тренер решает как и кому вводить мяч ?
И Сергей Николаевич [Галицкий] совместно с тренером вратарей запретили ему разыгрывать мяч.
Я согласен что чел выше, прочитавший только заголовок, грешен, и сам виноват. Но зачем такой заголовок?
Так если посмотреть, и Зенит спокойно выбивает вперед на соболя, как Стас на Кордобу.
В нашей лиге эта тактика вечна, зачем придумывать велосипед))
а это нормально, что владелец клуба вмешивается в тренировочный процесс? хотя это ж Галицкий, ему все прощается))
