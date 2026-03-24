  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  Мусагалиев вложил более 10 млн рублей собственных средств в ФК «10» за последние четыре месяца: «Сейчас один из самых тяжелых моментов в истории клуба»
28

Мусагалиев вложил более 10 млн рублей собственных средств в ФК «10» за последние четыре месяца: «Сейчас один из самых тяжелых моментов в истории клуба»

«Партнеры идут в Медиалигу не так охотно. Партнеры, на которых мы выходим, рассчитывают на долгосрочное сотрудничество. А мы его не может гарантировать. Мы даже не можем календарь предоставить, потому что не знаем, какие будут ближайшие мероприятия. Но есть зачатки отношений с некоторыми компаниями.

Сейчас один из самых тяжелых моментов ФК «10». Четыре месяца длится зависание средств от партнера. Сейчас содержу клуб на собственные средства. Это ощутимые деньги – больше 10 млн рублей.

Слава богу, клуб живет. Клуб – это не только футбольная команда. Просто взять и все прекратить – это обмануть и болельщиков, и себя, и ребят. Клуб – это люди. Неправильно будет отвернуться от людей», – сказал Мусагалиев.

В ноябре 2025-го президент ФК «10» сообщил, что вложил 30 млн рублей личных денег в клуб за три года при бюджете команды 12 млн в месяц.

После введения нового закона о повышенных налогах для букмекеров Мусагалиев рассказал, что игрокам предложили новые гибридные контракты с разной зарплатой в сезоне и межсезонье.

Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Неклассический»
logoWinline Медиалига
logoАзамат Мусагалиев
logoФК 10
деньги
медиафутбол и деньги
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше бы книгу какую купил для родного камызякского муниципалитета.
Ответ Onion
Там как раз недавно ремонт делали
Ответ Onion
Сделал бы ремонт в камызяцком суде
буки не хотят делиться деньгами лудоманов? какая жалость. пропадет весь ру медиафутбол скоро к счастью
И всё это в параллель с нытьём буков о приходе трудных времён.
Совпадение? Не думаю)
Ну загнётесь,про вас никто и не вспомнит на следующий день,че ныть-то?
Дурачок, лучше бы в детские дома отправил эти деньги
Ответ fedor2026turin
ну как бы не тебе его деньгами распоряжаться)
Нечего жалеть этого шута. У него золотые горы с контрактов от помойного ВК...
Лучше бы подумал о тех людях для кого была предназначена реклама букмекерских компаний. Вы начинали этот КВН для кого, для чего?
Зачем нам эта информация? Тебя никто не заставлял отдавать деньги в эту муть. Ты туда зашел, чтобы заработать. Не надо заливать, что "не можешь предать болельщиков, игроков". Все забудут про этот клуб на следующий день после закрытия. Лучше бы деньги вложил в футбольную школу в родных Камызяках. Для них это были бы большие и существенные деньги. Но нет - ты выбрал дебильную лигу.
Мусороголиев позор российского шоу-бизнеса
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусагалиев о формате МФЛ-7: «Если верить президенту Медиалиги, то любой его проект суперклассный. Слепо верю в это»
вчера, 13:59
Азамат о слухах про Дзюбу в ФК «10»: «Артем сказал мне: «Ты че натворил?» Он за словом в карман не полезет, плюс у него очень быстрый мозг»
16 марта, 10:05
Мусагалиев о Дзюбе: «Футболист такого уровня не может думать о медиафутболе, он должен играть в профи»
15 марта, 17:38
Рекомендуем
Главные новости
Федор Смолов: «Галицкий запретил Агкацеву разыгрывать мяч ногами, когда он стал основным вратарем после ухода Сафонова. Думал, что это плохо, а потом понял, насколько это крутое решение»
25 минут назад
Дмитрий Кузнецов: «Если Талалаеву нужно делать шоу, пусть идет в медиафутбол»
сегодня, 11:42
Блогер Столяров: «Медиакоманда никогда не дойдет до РПЛ. Это без шансов. Надо выбросить мысль, что медиафутболу нужно в проффутбол»
сегодня, 10:20
«Амкал» сыграет с «Народной Командой», 2Drots против «Броуков» в четвертьфинале НаПике
сегодня, 08:53
Смолов о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Если честно, даже говорить ничего не хочется»
вчера, 17:03
Михаил Литвин – «Король НаПике». Президент Lit Energy – лучший медийный игрок 8-й игровой недели НаПике
вчера, 16:30
Мусагалиев о формате МФЛ-7: «Если верить президенту Медиалиги, то любой его проект суперклассный. Слепо верю в это»
вчера, 13:59
Кудряшов против Goody, Стронг подерется с Акимбо. Опубликован полный кард турнира Fight Nights «Медиафутбол против всех»
вчера, 12:07
Михаил Литвин: «Пригласил бы стримера IShowSpeed в НаПике. Его причастность к футболу и аура максимально бы подошли»
вчера, 11:00
Владелец KicksTown Беспалов о своих самых глупых тратах: «Я потратил 10 млн рублей на создание медиакоманды. Эффективность маркетинговой активности – 0,0001%»
вчера, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Фартуна о возвращении в проффутбол: «За 60 тысяч рублей не хотел бы ехать, уже тяжело. Мне 25 лет, блин»
вчера, 19:12
«Альтерон», возможно, сыграет с клубом РПЛ: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»
22 марта, 20:59
Глава Медиалиги Осипов: «Я играю в американский футбол местами лучше всех в стране»
22 марта, 17:24
«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США
21 марта, 18:52
Президент Медиалиги Осипов: «Если планы на 2026-й реализуются хотя бы к лету, то я могу попасть не в топ-30, а в топ-5 важных людей футбола»
21 марта, 17:34
«Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
21 марта, 15:16
Экс-футболист «Ростова» Стариков сыграет за команду Роналдиньо в американской медиалиге
19 марта, 18:44
«Эгриси», Fight Nights, «Матч ТВ» и «Народная Команда» – участники МФЛ-7
17 марта, 13:37
«Лужники» примут финал Медиалиги 4 июля. Матч открытия седьмого сезона планируют провести в Абхазии
16 марта, 19:42
Смолов о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Это преступление. Он подарил «Зениту» преимущество в матче, который складывался по сценарию «Спартака»
16 марта, 18:56Видео
Рекомендуем