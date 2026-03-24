Мусагалиев вложил более 10 млн рублей собственных средств в ФК «10» за последние четыре месяца: «Сейчас один из самых тяжелых моментов в истории клуба»

Мусагалиев вложил более 10 млн рублей личных средств в ФК «10» за 4 месяца.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о финансовых проблемах клуба.

«Партнеры идут в Медиалигу не так охотно. Партнеры, на которых мы выходим, рассчитывают на долгосрочное сотрудничество. А мы его не может гарантировать. Мы даже не можем календарь предоставить, потому что не знаем, какие будут ближайшие мероприятия. Но есть зачатки отношений с некоторыми компаниями.

Сейчас один из самых тяжелых моментов ФК «10». Четыре месяца длится зависание средств от партнера. Сейчас содержу клуб на собственные средства. Это ощутимые деньги – больше 10 млн рублей.

Слава богу, клуб живет. Клуб – это не только футбольная команда. Просто взять и все прекратить – это обмануть и болельщиков, и себя, и ребят. Клуб – это люди. Неправильно будет отвернуться от людей», – сказал Мусагалиев.

В ноябре 2025-го президент ФК «10» сообщил , что вложил 30 млн рублей личных денег в клуб за три года при бюджете команды 12 млн в месяц.

После введения нового закона о повышенных налогах для букмекеров Мусагалиев рассказал , что игрокам предложили новые гибридные контракты с разной зарплатой в сезоне и межсезонье.

