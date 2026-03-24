Дмитрий Кузнецов: «Если Талалаеву нужно делать шоу, пусть идет в медиафутбол»

Бывший защитник ЦСКА и экс-тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался об инциденте в матче между «Балтикой» и ЦСКА.

Игра 21-го тура Мир РПЛ завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо и между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

– Справедливое решение, я думаю.

– Есть мнение, что КДК таким решением стреляет в ногу российскому футболу.

– В чем это мнение заключается?

– В том, что Андрей Талалаев делает шоу. Так заявил Быстров.

– Если ему нужно делать шоу, то пусть идет в медиафутбол, там делает. В профессиональном футболе это не принято и людям не нравится, я думаю.

– Поступок Талалаева глобально навредил российскому футболу?

– Нет. Как он мог навредить? Нас что, сняли с каких-то соревнований из-за этого? Не навредил. Ну, сделал и сделал, – сказал Кузнецов.