Дмитрий Кузнецов: «Если Талалаеву нужно делать шоу, пусть идет в медиафутбол»

Бывший защитник ЦСКА и экс-тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов высказался об инциденте в матче между «Балтикой» и ЦСКА.

Игра 21-го тура Мир РПЛ завершилась победой калининградцев со счетом 1:0. В концовке встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо и между командами завязалась массовая потасовка. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

– Справедливое решение, я думаю.

– Есть мнение, что КДК таким решением стреляет в ногу российскому футболу.

– В чем это мнение заключается?

– В том, что Андрей Талалаев делает шоу. Так заявил Быстров.

– Если ему нужно делать шоу, то пусть идет в медиафутбол, там делает. В профессиональном футболе это не принято и людям не нравится, я думаю.

– Поступок Талалаева глобально навредил российскому футболу?

– Нет. Как он мог навредить? Нас что, сняли с каких-то соревнований из-за этого? Не навредил. Ну, сделал и сделал, – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «РБ Спорт»
Точно там он будет своим среди таких же клоунов
С чемпионством в этом сезоне примерно понятно - Зенит и Краснодар разыграют титул. ... Балтика не будет чемпионом ни в этом, ни в следующем сезоне. При этом Талалаев не Симеоне - у него нет кредита доверия на долго. А просто играть и продавать дорого "купленных задешево" вряд ли получится на систематической основе. И есть большие сомнения в его собственно психическом здоровье.
Ему нужно проработать причины такого поведения и его истоков с психотерапевтом, не стыдясь, он хороший тренер и отличный эксперт, его рассуждения о футболе крутые, но вот его поведение и личность...
Сейчас Талалаев , по моему мнению, дошел до определенного рубежа. Балтика совершила прорыв в в этом сезоне - это несомненно. Однако следует вопрос - что дальше.
Ответ nick-basil
До лпределенного / еще не до первого места. Есть куда стремиться. Если бюджет дадут хотя бы на уровне рубина, вот тогда и посмотрим, что дальше.
Клоуны зовут к себе? Нет, ребята, он не ваш и до такого зашквара не опустится.
«Нас что сняли с каких-то соревнований из-за этого?» на что это Кузнецов намекает? Кто же навредил российскому футболу??
РПЛ для грустных
Работать - не советы раздавать. Зачем ему куда-то идти? Он на своем месте.
