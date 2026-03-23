Мусагалиев о формате МФЛ-7: «Если верить президенту Медиалиги, то любой его проект суперклассный. Слепо верю в это»

Азамат Мусагалиев: если верить президенту МФЛ, то любой его проект суперклассный.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о формате 7-го сезона WINLINE Медиалиги .

Старт сезона намечен на 24-25 апреля. В турнире примут участие 16 команд, 14 из которых уже известны .

«Если верить президенту Медиалиги, то любой его проект суперклассный. Поэтому я перестал переживать за то, что будет в МФЛ-7. Слепо верю, что это будет суперклассно. Нет смысла переживать.

Это не сарказм, а ирония. Мы уже играли в формате, когда было 16 команд в сезоне. Это было интересно?

В том формате, который мы предлагали с Димой Егоровым, матчей по типу 2Drots – ФК «10» было бы по два за тур. Еще и две корзины по 8 команд. Может попасться группа, которая, по мнению СМИ, абсолютно не привлекательна», – сказал президент «Десятки ».