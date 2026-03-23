Кудряшов против Goody, Стронг против Акимбо. Fight Nights опубликовали полный кард турнира «Медиафутбол против всех»
Бойцовский турнир Fight Nights «Медиафутбол против всех» пройдет 14 апреля в Дворце гимнастики Ирины Винер. Начало – в 18:30.
Сегодня стали известны все пары предстоящего турнира:
Goody (рэпер) – Федор Кудряшов (защитник 2Drots)
Иван Стронг (нападающий «Народной Команды») – Акимбо (блогер-армрестлер)
Константин Морозов (защитник 2Drots) – Жак-Энтони (рэпер)
Богдан Дачник (защитник 2Drots) – Эльхан Салахов (полузащитник «Амкала»)
Назар (полузащитник ФК «10») – Корней (хоккеист Hockey Brothers)
Вагабонд (защитник 2Drots) – Николай Сик (капитан баскетбольной команды HOOPS)
Манна (полузащитник 2Drots) – Григорий GOKU (рэпер)
Эль Матадор (полузащитник Fight Nights) – PINQ (рэпер)
Анатолий Мазылу (вратарь «БроукБойз») – Залимхан Юсупов (боец поп-мма)
В 2025-м Fight Nights провел турнир между медиафутболистами по правилам кикбоксинга.