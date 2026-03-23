Кудряшов против Goody, Стронг против Акимбо. Fight Nights опубликовали полный кард турнира «Медиафутбол против всех»

Fight Nights опубликовали полный кард турнира «Медиафутбол против всех».

Бойцовский турнир Fight Nights «Медиафутбол против всех» пройдет 14 апреля в Дворце гимнастики Ирины Винер. Начало – в 18:30.

Сегодня стали известны все пары предстоящего турнира:

Goody (рэпер) – Федор Кудряшов (защитник 2Drots)

Иван Стронг (нападающий «Народной Команды») – Акимбо (блогер-армрестлер)

Константин Морозов (защитник 2Drots) – Жак-Энтони (рэпер)

Богдан Дачник (защитник 2Drots) – Эльхан Салахов (полузащитник «Амкала »)

Назар (полузащитник ФК «10») – Корней (хоккеист Hockey Brothers)

Вагабонд (защитник 2Drots) – Николай Сик (капитан баскетбольной команды HOOPS)

Манна (полузащитник 2Drots) – Григорий GOKU (рэпер)

Эль Матадор (полузащитник Fight Nights) – PINQ (рэпер)

Анатолий Мазылу (вратарь «БроукБойз ») – Залимхан Юсупов (боец поп-мма)

В 2025-м Fight Nights провел турнир между медиафутболистами по правилам кикбоксинга.