  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  Кудряшов против Goody, Стронг против Акимбо. Fight Nights опубликовали полный кард турнира «Медиафутбол против всех»
Кудряшов против Goody, Стронг против Акимбо. Fight Nights опубликовали полный кард турнира «Медиафутбол против всех»

Бойцовский турнир Fight Nights «Медиафутбол против всех» пройдет 14 апреля в Дворце гимнастики Ирины Винер. Начало – в 18:30.

Сегодня стали известны все пары предстоящего турнира:

Goody (рэпер) – Федор Кудряшов (защитник 2Drots)

Иван Стронг (нападающий «Народной Команды») – Акимбо (блогер-армрестлер)

Константин Морозов (защитник 2Drots) – Жак-Энтони (рэпер)

Богдан Дачник (защитник 2Drots) – Эльхан Салахов (полузащитник «Амкала»)

Назар (полузащитник ФК «10») – Корней (хоккеист Hockey Brothers)

Вагабонд (защитник 2Drots) – Николай Сик (капитан баскетбольной команды HOOPS)

Манна (полузащитник 2Drots) – Григорий GOKU (рэпер)

Эль Матадор (полузащитник Fight Nights) – PINQ (рэпер)

Анатолий Мазылу (вратарь «БроукБойз») – Залимхан Юсупов (боец поп-мма)

В 2025-м Fight Nights провел турнир между медиафутболистами по правилам кикбоксинга.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Fight Nights
logoФедор Кудряшов
logoWinline Медиалига
logoИван Стронг
logoFight Nights
logoAMC Fight Nights
logo«Goody» Дмитрий Гусаков
logo2Drots
logoКонстантин Морозов
logo«Манна» Станислав Манаев
logoФК 10
logoЕвгений Назаров 1997
logoЭльхан Салахов
HOOPS (баскетбол)
logoHockey Brothers
logoБроукБойз
logoАмкал
logoВагабонд
logoБогдан Тимошенко
Залимхан Юсупов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Залик как тут оказался, он же профбоец?
Ответ TailMarten
Залик как тут оказался, он же профбоец?
Для прикола выскочит
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
