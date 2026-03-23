Михаил Литвин: «Пригласил бы стримера IShowSpeed в НаПике. Его причастность к футболу и аура максимально бы подошли»

Михаил Литвин: пригласил бы стримера IShowSpeed в НаПике.

Президент Lit Energy Михаил Литвин поделился тем, кого бы он пригласил поиграть в турнир НаПике .

Напомним, что недавно стример IShowSpeed создал медиафутбольную команду Speed United для участия в первом сезоне Baller League USA

– Кого бы вы хотели пригласить в МедиаПик мечты?

– Уже пригласил (обнимает стримера Равшана). Любовь моя.

– А если брать мировую звезду?

– Честно, хотел бы пригласить стримера IShowSpeed. Его причастность к футболу и аура максимально бы подошли, – сказал Литвин.