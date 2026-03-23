Михаил Литвин: «Пригласил бы стримера IShowSpeed в НаПике. Его причастность к футболу и аура максимально бы подошли»
Президент Lit Energy Михаил Литвин поделился тем, кого бы он пригласил поиграть в турнир НаПике.
Напомним, что недавно стример IShowSpeed создал медиафутбольную команду Speed United для участия в первом сезоне Baller League USA
– Кого бы вы хотели пригласить в МедиаПик мечты?
– Уже пригласил (обнимает стримера Равшана). Любовь моя.
– А если брать мировую звезду?
– Честно, хотел бы пригласить стримера IShowSpeed. Его причастность к футболу и аура максимально бы подошли, – сказал Литвин.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Медиасандали»
