Владелец KicksTown Беспалов о своих самых глупых тратах: «Я потратил 10 млн рублей на создание медиакоманды. Эффективность маркетинговой активности – 0,0001%»
Владелец бренда KicksTown Александр Беспалов рассказал о тратах на создание своей медиакоманды для участия в 4-м сезоне WINLINE Медиалиги.
Команда KicksTown провела 6 матчей в МФЛ-4 (2 победы, 1 ничья, 3 поражения).
«Хочу ввести рубрику: топ-3 моих самых глупых трат за всю историю бренда KicksTown. Номер 1, конечно же, поставим медиакоманду. За полтора месяца я потратил примерно 10 млн рублей. Если оценивать эффективность маркетинговой активности – 0,0001%.
Это абсолютно другая аудитория, которая не пересекается с нами. Максимум есть пересечение с лабубами, и то вряд ли. Плюс требовалась огромная вовлеченность с моей стороны. Я выпал из жизни клуба на 3-4 месяца», – сказал Беспалов.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: инстаграм Александра Беспалова
