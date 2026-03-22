«Балтика» сыграет с «Альтероном»: «Выскочки из РПЛ против выскочек из Медиалиги»

«Балтика » сыграет с «Альтероном» из WINLINE Медиалиги

Товарищеская игра пройдет во время 7-го сезона МФЛ. Старт сезона намечен на 24-25 апреля. Дата и место проведения матча пока неизвестны, но, скорее всего, сыграют на домашнем стадионе «Балтики» в Калининграде.

«Выскочки из РПЛ, наделавшие много шума и показавшие невероятный уровень футбола и волю к победе, против красно-синих выскочек из Медиалиги!

Наводить суету мы любим не меньше, чем наши коллеги из РПЛ », – говорится в посте «Альтерона».

«Альтерон» претендует на попадание в МФЛ-7. В прошлом году в Кубке Лиги за клуб выступали экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов, бывший защитник сборной Беларуси Михаил Сиваков, а также экс-полузащитник «Шинника» Павел Деобальд.

«Балтика» идет на 4-м месте в РПЛ. Ранее «Балтика» обыграла другой медиафутбольный клуб – ФК «Матч ТВ» Константина Генича (5:0).