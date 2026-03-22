Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров забил победный буллит в МедиаПике за Fight Nights в НаПике

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров забил победный буллит в МедиаПике (особый режим, когда играют только медийные игроки) за Fight Nights Камила Гаджиева в НаПике.
Петров сыграл в матче против СКА рэпера Басты. МедиаПик закончился вничью, и в серии буллитов Петров забил победный мяч.
Виталий выступал в «Ф-1» в 2010-2012 годах за «Рено» и «Катерхэм», на его счету подиум на Гран-при Австралии-2011.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: соцсети НаПике
Красавчик 🙂👍✌️
Ноги быстрые, мяч чувствует... на дворовом уровне очевидно в порядке..
Я видел дриблинг Арбелоа, ой Петрова!
