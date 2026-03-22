Осипов о финале ЧМ в США: «Камон, его вообще никто не посмотрит, если не покажут в десять вечера по Москве. Будет меньше зрителей, чем у финала ЛЧ на Okko»

Николай Осипов: финал ЧМ никто не посмотрит, если не покажут в 22:00 по Москве.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов высказался о времени проведения финала ЧМ-2026 в США.

– Есть статистика, что медиафутбол смотрят больше всего в стране. Единственное событие, которое крупнее и выделяется – финал ЧМ. Это мнение профессиональных представителей ТВ-индустрии спорта.

– Я думаю, что в ближайшее время мы комфортно не посмотрим финал ЧМ, как привыкли, потому что он пройдет в Штатах. Если его покажут не в десять вечера по Москве, что для Нью-Йорка более-менее комфортное время. Но если матч будет в три часа, как половина трансляций, или как финал клубного ЧМ – в пять, камон, его вообще никто не посмотрит. Будет меньше, чем у финала ЛЧ на Okko, – сказал Осипов.

