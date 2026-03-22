«Жена спросила: «Ты дебил?» Да. Но мне он нужен». Осипов о строительстве собственного стадиона

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал подробнее о строительстве собственного стадиона.

«Стадион строится сугубо на свои собственные деньги. Это не деньги WINLINE и «Альфа-Банка». Это все, что мы заработали, и все, что осталось в кармане. Ты такой: «Пойду-ка я потрачу это не на машину, а на свой стадион». Жена говорит: «Ты дебил?» Да. Но мне он нужен.

Теперь у меня есть свой стадион, за который меня два года все полоскали: «Что там Осипов строит, посмотрите, там песок лежит, ничего нет». Но мы его достроили и стартуем на нем в этом году.

Я понимаю, что стадион мне позволит выжить. Я сэкономлю. А еще я заработаю. Это будет пассивный доход, когда нет матчей Медиалиги. Я понимал, что он будет полезен. То, что кормит тебя самого, как мой стадион – это рецепт спасения», – сказал Осипов.

Ранее Осипов рассказал, что стоимость постройки стадиона превысила 110 млн рублей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Александра Шокурова
Странно что жена спрашивает такое. Думаю за время семейной жизни уже давно должна была убедиться в том, что он дебил😀
