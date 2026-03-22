  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  Глава МФЛ Осипов: «Аудитория футбола стареет, а Медиалиги – взрослеет. Конкурент медиафутбола – киберспорт, а не РПЛ или КХЛ»
4

Глава МФЛ Осипов: «Аудитория футбола стареет, а Медиалиги – взрослеет. Конкурент медиафутбола – киберспорт, а не РПЛ или КХЛ»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов считает, что конкурентом медиафутбола является киберспорт, а не футбол или хоккей.

«Профессиональный спорт всегда будет конкурентом. Но мы – продукт для другой возрастной аудитории. Наш конкурент сейчас – это киберспорт. Он притягивает внимание молодой аудитории, органичен в трендах потребления контента.

Футбол невозможно посмотреть в диджитале – это все равно продукт телевизора. Киберспорт – более простая история: зашел на твич или ютуб, посмотрел, вышел.

Медиалига – это продукт, аудитория которого взрослеет, а профессиональный футбол – продукт, аудитория которого стареет. Вектор движения идентичный, но смыслы разные. Наши конкуренты – это точно не футбол или хоккей, не РПЛ или КХЛ.

Наоборот – мы готовим аудиторию для тех же профессиональных лиг России. Ты можешь любить 2Drots, и может к 35 годам все еще будешь его любить, но все равно будешь следить за взрослым футболом», – сказал Осипов.

«Амкал» – 2D не сильно хуже «Реала» с «Барсой», 3 млрд просмотров Медиалиги. Главное из странного интервью Осипова

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Александра Шокурова
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если к 35 годам кто-то любит смотреть медиафутбол, то надеюсь этот человек не оставит потомство, тем самым повысив интеллектуальный уровень человечества
С учетом того, что там МФЛ происходит и играют одни про игроки, МФЛ сама себя и убила
смешно, как он пытается примазать свое уныние к кибер спорту, но не понимает, что там люди с амбициями сражаются за трофеи, есть конкуренция и остальные атрибуты обычного спорта, а мфл это развлечение ботоводов, которые уныло гоняют мячик с бывшими профиками уровня второй лиги, которое интересно только лудоманам, чтоб лишнюю копейку поставить было на что
да чему вообще может быть конкурент медиалига, если только дворовому футболу или любителям, а уж для КХЛ и РПЛ это точно не конкурент, можете не пыжиться
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
