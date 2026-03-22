Глава МФЛ Осипов: «Аудитория футбола стареет, а Медиалиги – взрослеет. Конкурент медиафутбола – киберспорт, а не РПЛ или КХЛ»

Николай Осипов: аудитория футбола стареет, а Медиалиги – взрослеет.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов считает, что конкурентом медиафутбола является киберспорт, а не футбол или хоккей.

«Профессиональный спорт всегда будет конкурентом. Но мы – продукт для другой возрастной аудитории. Наш конкурент сейчас – это киберспорт. Он притягивает внимание молодой аудитории, органичен в трендах потребления контента.

Футбол невозможно посмотреть в диджитале – это все равно продукт телевизора. Киберспорт – более простая история: зашел на твич или ютуб, посмотрел, вышел.

Медиалига – это продукт, аудитория которого взрослеет, а профессиональный футбол – продукт, аудитория которого стареет. Вектор движения идентичный, но смыслы разные. Наши конкуренты – это точно не футбол или хоккей, не РПЛ или КХЛ.

Наоборот – мы готовим аудиторию для тех же профессиональных лиг России. Ты можешь любить 2Drots, и может к 35 годам все еще будешь его любить, но все равно будешь следить за взрослым футболом», – сказал Осипов.

