«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США

Блогер IShowSpeed сравнил себя с Алексом Фергюсоном.

Так он отреагировал на первую победу своей команды в Baller League US – американской медиалиге.

В ночь с 19 на 20 марта клуб IShowSpeed «Спид Юнайтед» разгромил «Глитч» – 7:2.

«Мы выиграли! Первая победа в качестве менеджера.

Я – Спид Фергюсон. Чертовски горжусь вами всеми. Сегодня вечером едим пиццу, веселимся, снимаем майки и штаны и делаем все, что угодно», – сказал IShowSpeed после матча.