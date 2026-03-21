1

«Я – Спид Фергюсон». IShowSpeed после победы в дебютном матче в медиалиге в США

Блогер IShowSpeed сравнил себя с Алексом Фергюсоном.

Так он отреагировал на первую победу своей команды в Baller League US – американской медиалиге.

В ночь с 19 на 20 марта клуб IShowSpeed «Спид Юнайтед» разгромил «Глитч» – 7:2. 

«Мы выиграли! Первая победа в качестве менеджера.

Я – Спид Фергюсон. Чертовски горжусь вами всеми. Сегодня вечером едим пиццу, веселимся, снимаем майки и штаны и делаем все, что угодно», – сказал IShowSpeed после матча.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: инстаграм 433
мировой медиафутбол
logoАлекс Фергюсон
logoМанчестер Юнайтед
Даррен «IShowSpeed» Уоткинс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
