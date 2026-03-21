  • «Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он». Мозговой об «Эгриси» без Уткина
Операционный директор «Эгриси» Иван Мозговой сравнил «Эгриси» с Уткиным и без него.

– «Эгриси» с Уткиным и без него – две разные команды?

– Никто не будет содержать команду и мотивировать ребят так, как это делал он.

Мы пытаемся, но, конечно, это другая команда. Это нужно принять. Нельзя забрасывать и нудно просто продолжать этот проект.

– Вы проводили матчи памяти, выносили большую футболку перед матчем с фамилией Уткина. Как еще клуб планирует увековечить память о Василии?

– На всех формах «Эгриси» всегда будет надпись «Играйте в футбол». Думаю, это лучше всего отражает то, что доносил до нас Вася, – рассказал Мозговой в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову. 

